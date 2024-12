Cna e Connessioni, un tavola rotonda. Focus su crescita e competitività

‘Connessioni’ è il titolo della assemblea provinciale annuale di Cna, che si terrà domani alle 17 nella sede dell’associazione in via Caldirolo. Costruire connessioni tra i diversi attori sociali ed economici è la condizione necessaria per avviare il territorio sulla strada della crescita e di una rinnovata competitività: questo è l’assunto da cui prenderà le mosse il dibattito in assemblea, che si avvarrà del contributo di economisti di primo piano, di rappresentanti delle istituzioni e del mondo sociale ed economico. L’assemblea si aprirà con la relazione introduttiva di Davide Bellotti, presidente provinciale di Cna (foto). Bellotti analizzerà le difficoltà di alcuni importanti settori dell’economia ferrarese – pesca e acquacoltura minacciate dal granchio blu, grandi imprese che annunciano esuberi, edilizia in calo dopo la fine dei bonus – e le loro conseguenze sul complesso dell’economia territoriale. Porrà in primo piano la necessità che gli attori sociali ed economici facciano sistema operando con le istituzioni; analizzerà le opportunità su cui puntare, a cominciare dalla Zls. La relazione tematica della giornata sarà tenuta da Stefano Zamagni, professore di Economia politica dell’Università di Bologna. Seguirà una tavola rotonda in cui verranno analizzati i principali temi emersi della due relazioni. Vi parteciperanno l’assessore regionale Vincenzo Colla e l’ex ministro Patrizio Bianchi.