Cna, Morelli nuova presidente: "Innovazione e aiuto per i giovani"

Jessica Morelli, fotografa, imprenditrice digitale e storyteller, è la nuova presidente di Cna per il prossimo quadriennio: lo ha deciso all’unanimità l’assemblea territoriale dell’associazione. La nuova presidente sarà affiancata da cinque vice: Valeria Balboni, Fausto Bianconi, Linda Gardinali, Dario Guidi, Paolo Mazzini, Riccardo Roccati.

Dopo la votazione, l’assemblea ha tributato un lungo applauso alla neopresidente, che ha ricevuto il simbolico passaggio di consegne del presidente uscente Davide Bellotti, del presidente regionale Paolo Cavini e del presidente nazionale Dario Costantini, del segretario regionale Diego Benatti, e di tutti i presenti. Primo atto formale, ora, la riconferma nel proprio ruolo del direttore provinciale Matteo Carion.

"Cna – ha detto Morelli – è stata ed è fondamentale nella mia vita imprenditoriale, per la straordinaria competenza dei professionisti che ci lavorano e per la ricchezza che ho sempre ricavato dal confronto con tanti colleghi imprenditori. Ora, da presidente, vorrei fare di tutto affinché tanti altri giovani possano ritrovare in Cna tutto quel sostegno e quell’appoggio che ho avuto io più di 30 anni fa. Essere “i più grandi” in una realtà territoriale come la nostra – ha aggiunto – ci impone di cercare di essere sempre più motore di progettazione, coesione territoriale e innovazione. Non dipende tutto da noi ma siamo tra quelli che possono costruire una visione ed un progetto di territorio e su questo stiamo lavorando da anni".