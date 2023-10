"Cna, nuova sede per dare risposta al territorio"

"Il nostro obiettivo è operare per la crescita del territorio, offrire servizi alle imprese e creare rapporti e relazioni da cui possano nascere nuove occasioni di sviluppo. Questa sede ne è la testimonianza". Davide Bellotti, presidente di Cna di Ferrara, ha illustrato così l’importanza della nuova sede Cna a Bosco Mesola, inaugurata sabato scorso, in concomitanza con la tradizionale Sagra del Radicchio.

I nuovi uffici si trovano in via 11 settembre 2001 n.21, e sostituiscono la vecchia sede di Mesola. Bellotti si è incaricato del taglio del nastro insieme al Sindaco di Mesola, Gianni Michele Padovani, che ha riconosciuto l’impegno di Cna per il territorio: "Siamo soddisfatti e ringraziamo Cna perché continua a scommettere sul Comune di Mesola e sulle le sue potenzialità di crescita". Alla cerimonia erano presenti anche la sindaca di Codigoro Alice Zanardi e la sindaca di Goro Maria Bugnoli, il direttore provinciale Cna Matteo Carion e il responsabile dell’Area Delta di Cna Enrico Zappaterra e tutte le colleghe, che terranno viva la nuova sede attrezzata con tutti i comfort necessari a dare la migliore assistenza agli associati.

v.f.