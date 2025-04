Cna, nuovo direttivo guidato dalla presidente. Paola Andreatti

Paola Andreatti, titolare dell’azienda Ocma di Medelana (Ostellato), è la nuova Presidente dell’area Cna Argenta-Portomaggiore (che copre i territori di Argenta, Portomaggiore, Ostellato, Fiscaglia). L’elezione è avvenuta l’altra sera, al termine dell’assemblea elettiva quadriennale che si è svolta nel Teatro del Centro Culturale Mercato di Argenta. "Sono grata ai soci per avermi dato fiducia e ringrazio, per il grande lavoro fatto, il Presidente che mi ha preceduto, Paolo Bergonzoni, e il direttivo che lo ha affiancato in questi anni. Proseguiremo sulla strada tracciata, operando sempre per il bene delle imprese associate e del territorio che amiamo e in cui operiamo". A Paolo Bergonzoni, che l’altro ieri ha concluso otto anni di mandato, il direttivo uscente ha dedicato un riconoscimento: una targa che la neo Presidente eletta gli ha consegnato, manifestandogli la gratitudine di tutta l’area Cna. Due i temi che hanno caratterizzato la parte pubblica dell’assemblea: le nuove polizze catastrofali obbligatorie, e il progetto Storie di Incontri sviluppato da Cna in partnership con Upskill 4.0 (spin-off di Università Ca’ Foscari di Venezia) per la valorizzazione del territorio attraverso la conoscenza dei giovani e dei creatori d’impresa. A seguire gli interventi dei sindaci dei quattro comuni dell’area. Paola Andreatti sarà affiancata, nella propria attività di Presidente, da un direttivo composto da: Paolo Bergonzoni, Nicola Brusa, Riccardo Brusa, Iris Angela Graciela Fumaneri, Marino Mingozzi, Liviano Rossato, Nicola Monari, Stefano Castaldini, Francesco Mancini, Monica Campi, Elisa Tani, Celeste Schincaglia, Luca Tenani.