Cna punta alla certificazione di genere Morelli: "Superare il gap uomini-donne"

"La certificazione di genere è una conquista di civiltà: un modo per affrontare e superare il gap tra uomini e donne che ancora è presente nel nostro sistema economico. Per le imprese, inoltre, può permettere l’accesso a incentivi riconosciuti dallo Stato. Per questo Cna Ferrara ha deciso di avviare, insieme alle proprie imprese, un percorso verso questo importante obiettivo". Jessica Morelli, presidente di Cna Impresa Donna Ferrara, illustra i motivi alla base del convegno in programma oggi nella sala convegni di Cna Ferrara: ’La certificazione di genere per lo sviluppo delle imprese’. Introdurrà il convegno Jessica Morelli: seguiranno gli interventi di Federica Stecchi, consulente per la gestione delle risorse umane; Stefania Pesce di DNV; Michela Salvaggio e Andrea Cacciari, rispettivamente presidente e direttore della coop sociale La città Verde. In quell’occasione Cna Ferrara annuncerà la propria decisione di ottenere, nell’arco del 2023, la certificazione di genere.