Cna, riconfermato Marco Pedini: "Meno burocrazia per le imprese"

Puntare sui giovani per avvicinarli al mondo dell’artigianato collaborando con le scuole del territorio, dialogare costantemente con le istituzioni, sostenere le imprese nel lavoro quotidiano, facendosi carico delle loro esigenze e alleggerendole dall’imponente carico di burocrazia che spesso rischia di soffocare lo spirito d’impresa". Sono queste le linee di intervento che hanno caratterizzato e caratterizzeranno l’attività di Cna Alto Ferrarese secondo Marco Pedini riconfermato ieri sera per il secondo mandato. Quest’ultimo è nato nel 1967 ed è titolare della Falegnameria Pedini di Terre del Reno, fondata dal padre e socia di Cna dal 1993.

L’assemblea elettiva quadriennale di Cna Alto Ferrarese si è tenuta l’altra sera nel Centro Polifunzionale Dillingen di Bondeno, organizzata da Claudia Andreotti, responsabile delle sedi Cna di Bondeno e Poggio Renatico, e Filippo Botti, responsabile dell’area e degli uffici di Cento e Terre del Reno: è stata un’occasione per incontrare le numerose realtà istituzionali, scolastiche e territoriali. Dopo il saluto di apertura del Presidente provinciale Davide Bellotti e l’introduzione del Presidente di area Marco Pedini, hanno parlato i numerosi relatori: Simone Saletti Sindaco di Bondeno; Daniele Garuti, Presidente Provincia Ferrara e Sindaco Comune di Poggio Renatico; Edoardo Accorsi, Sindaco di Cento; Roberto Lodi, Sindaco di Terre del Reno.

Per il gruppo di imprenditori Bondeno che lavora è intervenuto l’imprenditore Giuseppe Cavallini; per la pro loco di Bondeno il Presidente Roberto Balanzoni. Poi le scuole: Luca Maiorano, dirigente scolastico dell’istituto Bonati; Lia Bazzanini, dirigente scolastico del liceo scientifico e Ipssc Turismo Bondeno, Francesco Rotiroti, dell’Istituto Fratelli Taddia di Cento. In chiusura l’intervento della giovanissima Martina Cappelli, sindaca dei Giovani di Bondeno. Al termine il voto dei soci, che hanno confermato il Presidente Pedini. Collaboreranno con lui i componenti del direttivo: Valeria Balboni e Marco Boccafogli (vice presidenti); Orfea Manzini, Andrea Ghisellini, Sergio Bonsi, Monica Pizzotti, Alerto Matteuzzi, Nicola d’Andrea, Riccardo Diazzi, Alessandro Ciucci, Eleonora Fiorani, Framcesco Anania, Stefano Grechi.