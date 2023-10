Cna, un apprendista per azienda socia

Cna Formazione E-R (sede di Ferrara) sta cercando, per azienda socia un apprendista operaio, ambosessi, per isolamenti termici. L’azienda nata nel 1979 e a conduzione familiare, ad oggi ha circa venti dipendenti ed è affermata nel campo delle coibentazioni industriali. L’azienda dagli anni 2000 si occupa anche di cartongessi e impianti aeraulici. L’azienda offre la possibilità di acquisire un’ottima professionalità nei settori sopra indicati, grazie alla formazione continua. Ulteriori aspetti importanti per l’azienda sono l’utilizzo di materiali a basso impatto ambientale, il rispetto delle normative in materia di salute e sicurezza dei lavoratori. Il candidato, ambosessi, si andrà ad occupare di mansioni specifiche. Si tratta della lavorazione lamiera, installazione isolanti, lavorazione profili lamiera ed installazione lastre di cartongesso. Previsto un contratto di apprendistato, per un orario di lavoro a tempo pieno. Richiesta almeno la licenza media, come grado di formazione.