Cna, uno sportello anziani

A Copparo è stato aperto lo Sportello di Cna Anziani, presso la sede territoriale dell’associazione di categoria in viale Carducci 1. Ogni martedì gli anziani, soci e non, potranno recarvisi per ricevere assistenza e supporto gratuito in molti campi: bonus sociali, esenzione ticket sanitari, lettura delle bollette, pratiche di patronato, creazione e utilizzo del proprio profilo Spid, ma anche aiuto con i cedolini della pensione e tanto altro. Inoltre, passando allo sportello, potranno essere sempre aggiornati sulle numerose attività e iniziative organizzate da Cna per i propri pensionati, dalle gite ed escursioni fuori porta alle tante iniziative finalizzate a creare momenti di incontro, di crescita comune e di svago. "I pensionati sono una componente fondamentale della nostra società – afferma Ida Bruneo, responsabile di Cna Pensionati Ferrara – e hanno diritto alle stesse opportunità e agli stessi benefici che spettano a tutti i cittadini. Per questo bisogna fare tutto il possibile per sostenerli e aiutarli nelle attività che li mettono in difficoltà. Lo sportello di Copparo è un esperimento pilota che verrà presto esteso a tutte le sedi Cna. Tramite la rete degli sportelli potremo offrire agli anziani servizi ‘di routine’, ma anche focalizzarci su due iniziative che consideriamo fondamentali per contribuire al benessere dei pensionati". Prima di tutto, l’alfabetizzazione digitale: "Vogliamo mettere tutti in condizioni di gestire le proprie pratiche on-line ma non solo – spiega Bruneo –: anche imparare a utilizzare un smartphone o un pc per proprio interesse personale è importante, e per questo abbiamo in previsione, nei prossimi mesi, un corso ad hoc sull’ uso degli strumenti digitali. In secondo luogo le truffe, di cui troppo spesso gli anziani sono vittime. Vogliamo impegnarci su questo fronte e collaborare con le autorità e le forze dell’ordine per una campagna di sensibilizzazione che aiuti gli anziani e li abitui a riconoscere i tentativi di truffa a cui sono esposti. È importante che sappiano riconoscerli per potersi difendere".