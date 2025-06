Cna, via all’assemblea elettiva quadriennale. A confronto De Pascale, Fabbri e Govoni

Si terrà domani alle 17 la assemblea elettiva quadriennale di Cna Ferrara. Sarà l’occasione per affrontare i nodi dello sviluppo sociale ed economico del nostro territorio con tutti i principali interlocutori istituzionali, ma sarà anche il momento in cui i soci potranno eleggere – durante la parte privata dell’assemblea - il nuovo Presidente e il nuovo ufficio di Presidenza dell’associazione.

La parte pubblica dell’assemblea quadriennale comincerà alle 17 nella Sala convegni di Via Caldirolo e sarà possibile seguirla anche via diretta Facebook. Il titolo scelto per quest’anno è ’Insieme nelle differenze’. Obiettivo dell’assemblea è mettere le basi per una collaborazione proficua tra imprese e istituzioni finalizzata a costruire una nuova stagione di sviluppo per il territorio. Per questo saranno presenti i vertici di Comune e Provincia di Ferrara, Regione Emilia-Romagna, Università di Ferrara, agenzia Sipro e Camera di Commercio. A confrontarsi con loro i Presidenti provinciale, regionale e nazionale di Cna. Il confronto sarà moderato dai caporedattori dei due quotidiani il Resto del Carlino e Nuova Ferrara.

Ecco, quindi, il programma: prevede, per prima cosa, i saluti istituzionali del Presidente della Provincia di Ferrara Daniele Garuti. A seguire, la relazione di fine mandato del Presidente di Cna Ferrara Davide Bellotti (nella foto). Successivamente si terrà una tavola rotonda a cui parteciperanno: Michele De Pascale, presidente regione Emilia-Romagna; Laura Ramaciotti, rettrice Università di Ferrara; Alan Fabbri, sindaco di Ferrara; Paolo Govoni, vice presidente della Camera di commercio Ferrara Ravenna e amministratore unico di Sipro Spa; Paolo Cavini, Presidente CNA Emilia-Romagna. La tavola rotonda sarà moderata da Cristiano Bendin, capo della redazione di Ferrara de il Resto del Carlino, e Francesco Dondi, caporedattore La Nuova Ferrara. Al termine, le conclusioni saranno affidate a Dario Costantini, presidente CNA nazionale. Conclusa la patre pubblica, dopo una breve sosta, si aprirà l’assemblea elettiva riservata ai soci che comporterà l’elezione della nuova Presidenza.