Coa, open day alla base. Sport, mostre e musica, iniziative e beneficenza

Oggi, con l’open day e la Spring Run, si potrà tornare alla base logistica dell’Aeronautica per conoscere meglio questo mondo. Il tutto grazie all’organizzazione del Coa di Poggio Renatico. Si tratta di un doppio evento aperto a giovani, famiglie, sportivi e appassionati, dalle 9 alle 21. Il Comando Operazioni Aerospaziali, tramite le due manifestazioni ha voluto unire all’aspetto più prettamente sportivo una giornata piena di molteplici eventi per stare insieme, fare sport, passare piacevoli ore in famiglia o fra amici, con tante opportunità di intrattenimento e di conoscenza reciproca. Grazie a un programma estremamente variegato e pensato per tutte le fasce d’età si potrà visitare un’area espositiva di aeromobili, mezzi ed equipaggiamenti Am e Nato e provare il simulatore di volo ‘MB-339 Pan’. Ci saranno poi la mostra fotografica ‘100 anni di Aeronautica a Ferrara e Poggio Renatico’, la sala simulatori ‘Oltre le nuvole’ e il simulatore per bambini Celestino, le esibizioni del Palio e della Società di danza Circolo Ferrarese, il coro ‘Piccoli cantori di San Francesco’, il triangolare di minibasket, l’animazione per bambini, stand enogastronomici e area ristoro, stand info point Am e partners e il lancio dei paracadutisti. La ‘Spring Run’, giunta alla 14esima edizione, sarà il principale evento ospitato nell’open day: una corsa competitiva Uisp di 10 chilometri, una camminata di 5 chilometri aperta a tutti e, per i più giovani, le ‘Mini podistiche’ riservate a bambini fino ai 14 anni. I fondi ottenuti dalle donazioni durante l’open day, provenienti anche dalle quote di partecipazione alle gare, saranno devoluti all’Ail e all’Admo.