’Coalizione civica’ con Anselmo: "Basta con la cultura della paura"

Coalizione Civica ha annunciato ieri il proprio sostegno a Fabio Anselmo nella corsa alla poltrona di primo cittadino. Nel 2019 la coalizione si presentò al fianco della candidatura di Roberta Fusari, e in questa tornata elettorale punta a ricoprire un ruolo centrale nello scacchiere del centrosinistra. I primi nomi dei candidati, nella lista di Anselmo, sono quelli di Arianna Poli, Adam Atik, Leonardo Fiorentini e Gaia Ludergnani. "Durante l’amministrazione Fabbri, Ferrara ha perso quelle che erano le sue caratteristiche principali – è l’affondo di Leonardo Fiorentini, uno dei candidati -, negli ultimi cinque anni abbiamo già subìto abbastanza. La giunta, nella sua campagna elettorale fatta di centinaia di cartelloni in giro per la città, esalta la diminuzione delle tasse: ma per chi esattamente? Quel che è certo è che sono diminuiti i servizi, visto che per fare una carta d’identità ci vogliono due mesi e mezzo, mentre fino a cinque anni fa ci si metteva una settimana. Gli uffici elettorali ed anagrafici sono stati decimati. Abbiamo perso 3mila residenti in cinque anni, ma all’amministrazione sembra interessare solo di quegli eventi spot che non portano nessun indotto a lungo termine per la città: i giovani sono ormai trattati come dei polli da spennare". Arianna Poli e Adam Atik furono i capolista anche alle elezioni del 2019: "I giovani sono obbligati ad andare da altre parti, l’ateneo è una risorsa importante ma mancano le strutture adeguate per incoraggiare gli studenti a vivere la città. Il tema della sicurezza? Il dito è sempre puntato contro gli stranieri, trattati spesso da capri espiatori: ma il ragionamento deve essere più ampio. Non vogliamo fermarci a questi mesi di campagna elettorale, bensì avere la lungimiranza di guardare avanti: servono nuovi spazi culturali e di aggregazione per i più giovani".

Presente al lancio pure il candidato sindaco Fabio Anselmo: "E’ un onore per me rappresentare il pensiero di tante persone che stimo, dobbiamo combattere contro questa comunicazione becera e ignorante che purtroppo, però, ha avuto successo. La sensibilità delle persone è stata violentata da una ‘cultura della paura’, dalla difesa dell’italianità, dal timore dell’invasione: non esiste nulla di tutto ciò. Esiste invece un’emergenza vera, che è quella del calo demografico: la popolazione ferrarese si sta riducendo drasticamente. La narrazione degli ultimi anni ha prodotto solo danni e va smantellata".