Coalizione Civica rilancia l’azione: "Vogliamo rimetterci in gioco"

Nuovo coordinamento e rilancio per Coalizione Civica, che si è presentata ieri mattina alla stampa. Tommaso Lanzoni ed Arianna Poli saranno i portavoce di un gruppo composto anche da Leonardo Fiorentini, Adam Atik, Elisa Bratti, Irene Bregola, Margherita Fortini, Martina Turola e Pietro Pinna, alcuni dei quali esponenti in consiglio comunale nella lista civica di Fabio Anselmo. "Abbiamo deciso di rimetterci in gioco per la città, dando nuova linfa ad un percorso iniziato nel 2019 - il commento della Poli - ed espandendo il gruppo di lavoro politico. Vorremmo tornare ad essere una voce presente, capace di rappresentare i bisogni e le necessità dei cittadini; abbiamo rafforzato il nostro assetto nell’ottica di mettere in atto un’azione politica fatta di partecipazione, giustizia sociale, attenta a tutte le sfaccettature. Saremo uno spazio aperto, inclusivo e plurale, un vero e proprio laboratorio senza che ci siano livelli o gerarchie". Il primo appuntamento sarà dopo l’estate, nel mese di settembre, con una festa di tesseramento che gli organizzatori auspicano essere la più partecipata possibile.

"Siamo un gruppo di giovani - spiega Tommaso Lanzoni - e questa è una cosa da sottolineare in un periodo in cui la politica va spesso a vantaggio di chi ha già una certa età. C’è una bassa attenzione verso la parte giovanile della città, verso studenti e giovani lavoratori, ma anche verso chi si dedica attivamente alla politica. Ci rispecchiamo nei valori dell’antifascismo, e non è una cosa scontata da dire al giorno d’oggi, soprattutto in una città dove l’anno scorso è stata inaugurata la sede di un partito neofascista". Coalizione Civica per Ferrara è già in contatto con la rete delle forze municipaliste regionali per scambiarsi consigli e buone pratiche assieme ai coordinamenti delle altre città dell’Emilia-Romagna.