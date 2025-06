Coatti, i killer sono quattro ventenni. Salma a Ravenna, nuova autopsia

Ferrara, 23 giugno 2025 – Lo hanno contattato tramite un’app di incontri utilizzata dalla comunità Lgbtiq, dato appuntamento in un’abitazione nel quartiere di San José del Pando e qui poi drogato e ucciso. In seguito, hanno smembrato il suo corpo e sparso i pezzi per la città di Santa Marta, in Colombia, per renderne difficile l’identificazione e depistare le ricerche. Ora dopo ora, l’indagine sul terribile assassinio del biologo molecolare di 38 anni, Alessandro Coatti, originario di Portomaggiore, ucciso il 5 aprile, si arricchisce di nuovi sviluppi.

Le tappe del delitto di Alessandro Coatti, il biologo fatto a pezzi in Colombia

Gli arresti

Sabato la prima vera svolta con quattro arresti, tra cui una ragazza. Si tratta di Oswal Moisés Ospino Navarro, preso a Medellín; Isaac Enrique Márquez Charris, fermato nel comune di Arjona (Bolívar); Andrea Camila Berdugo Escorcia, catturata a Bogotá D.C.; e Brian Augusto Cantillo Salcedo, arrestato a Santa Marta.

I quattro accusati dell’omicidio di Alessandro Coatti, biologo molecolare, originario di Longastrino(nel tondo)

Tutti giovanissimi, età media 20 anni, una vera e propria banda criminale e non un gruppo improvvisato, la quale – secondo quanto emerge – operava in base a uno schema ben definito, prendendo di mira vittime straniere, che venivano drogate per derubarle dei loro beni, solitamente svuotando i conti bancari e portando via i cellulari che portavano con sé. L’ipotesi principale degli investigatori è che con Coatti la situazione sia poi sfuggita di mano ai rapitori e degenerata tragicamente nella morte del ricercatore, forse colpevole di aver visto il volto di uno dei suoi assalitori. Secondo quanto stabilito dagli esami forensi effettuati in Colombia, il biologo è deceduto per una serie di colpi inferti con oggetti contundenti e solo in un secondo momento il corpo è stato smembrato. Pochi giorni prima di essere ucciso, aveva inviato messaggi rassicuranti alla famiglia: “Ciao mamma. Ho voglia di tornare. Ti voglio bene. Tanto tanto”.

Il 38enne Alessandro Coatti

Il telefono

E proprio il telefonino del ricercatore, ritrovato in possesso della ragazza arrestata, Andrea Camila, e dall’analisi del pc consegnato dalla famiglia ai carabinieri, rimasto sempre in contatto con il 38enne grazie a un Gps, gli investigatori colombiani con la collaborazione dei militari del Ros, delegati dalla Procura generale di Roma, sono riusciti a ricostruire gli ultimi giorni di vita dello scienziato, compresi i suoi spostamenti in città e le circostanze del macabro delitto. In una nota la Procura capitolina domenica confermava che le investigazioni “svolte in sinergia con la Procura sezionale del dipartimento di Magdalena nell’ambito di attività rogatoriale con gli apparati di polizia colombiani e con il costante supporto del Servizio di cooperazione internazionale di polizia e dell’Ambasciata d’Italia a Bogotà, sono state caratterizzate, oltre che dall’escussione di persone informate sui fatti, da accurati accertamenti tecnici su oggetti e dispositivi elettronici appartenuti alla vittima”.

Nuovi arresti?

L’indagine comunque non è finita: in corso accertamenti sull’esistenza di altri membri del gruppo criminale che potrebbero aver partecipato al massacro. “Questi criminali – così il sindaco di Santa Marta, Carlos Pinedo Cuello – devono pagare per quello che hanno fatto. Santa Marta è una città turistica che merita pace e giustizia. Non permetteremo che atti come questo macchino l’immagine della nostra città”.

Salma a Ravenna

Oggi, intanto, alle 12.05 la salma di Alessandro Coatti è arrivata in Italia, all’obitorio di Santa Maria delle Croci a Ravenna, a disposizione del pm Angela Scorza, delegata dalla Procura generale di Roma per effettuare nuovi accertamenti autoptici. Aperto un fascicolo contro ignoti – le indagini colombiane non rappresentano un segmento di quelle italiane, del tutto autonome – e già fissata l’autopsia per domani mattina (affidata al medico legale veronese Dario Raniero), la quale consisterà in un’approfondita tac sulle varie parti del corpo.