‘Coca’ da Milano ai lidi, a processo l’ultimo uomo

L’approvvigionamento di cocaina per i lidi correva lungo l’asse Comacchio-Milano. È infatti nel capoluogo lombardo, secondo l’ipotesi accusatoria, che un gruppo di comacchiesi si sarebbe rifornito di un quantitativo non specificato di sostanza stupefacente destinato sia al consumo che allo spaccio. Intorno a questa tesi ruota l’inchiesta che, alcuni anni fa, ha sgominato un traffico di ‘polvere bianca’ che vedeva coinvolti otto soggetti, tutti finiti sotto indagine. Sette di loro hanno già definito la propria posizione processuale con riti alternativi. L’ultimo uomo – un 71enne originario del sud ma residente sul litorale comacchiese – è invece andato a processo con rito ordinario. Il filone giudiziario che lo riguarda è approdato ieri in aula, davanti al giudice Sandra Lepore. L’udienza è stata dedicata all’audizione di uno dei carabinieri che all’epoca si occupò delle indagini. L’esame del pubblico ministero Stefano Longhi si è focalizzato sulle intercettazioni telefoniche, attraverso le quali gli investigatori dell’Arma hanno ricostruito dieci viaggi da Comacchio a Milano nell’arco di appena tre mesi. L’attuale imputato, sempre stando all’impianto accusatorio, avrebbe preso parte a sei di essi, nel corso dei quali avrebbe accompagnato un complice al quale era stata ritirata la patente. Ma come si svolgeva il traffico, secondo la ricostruzione degli inquirenti? Uno degli imputati comacchiesi che ha già patteggiato la pena avrebbe mantenuto i contatti con un fornitore milanese, poi arrestato nel capoluogo lombardo. Il primo si sarebbe occupato di gestire il ‘giro’ di cocaina sulla nostra costa, procurandosi la droga che poi veniva fornita agli altri soggetti coinvolti. Questi ultimi un po’ la spacciavano e un po’ la tenevano per consumo personale. Ad accendere i riflettori su quella ‘spola’ Comacchio-Milano sono state alcune telefonate intercettate nell’ambito di una precedente inchiesta riguardante una tentata estorsione. Da lì, i carabinieri hanno acceso i riflettori sulla rotta della ‘coca’. In tutto, tra il marzo e il maggio del 2016, sono stati ricostruiti dieci viaggi a Milano, tutti seguiti attraverso le celle telefoniche e le conversazioni. In tutto questo, sempre secondo la tesi della procura, l’attuale imputato avrebbe contribuito a raccogliere i soldi per l’acquisto e, in sei occasioni, avrebbe accompagnato uno dei complici nel viaggio. Un’accusa che il 71enne ha sempre respinto, sostenendo di averlo sì accompagnato a Milano, ma di non essere a conoscenza dei motivi che lo portavano nella città meneghina. Una versione che probabilmente ribadirà in aula nelle prossime udienze, quando verrà ascoltato prima di arrivare alla fase della discussione e della sentenza.

Federico Malavasi