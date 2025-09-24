Cocaina dentro gli ovetti per bimbi. Scattano le manette per due pusher

Dentro i classici ovetti di plastica gialla, usati per le sorprese dei bambini, c’erano 11 dosi di cocaina per un totale di 8 grammi di droga. Non solo, i piccoli contenitori erano stati nascosti nelle imbottiture dei sedili dell’auto. È l’incredibile scoperta dei carabinieri della stazione di Goro che hanno arrestato un 30enne e un 20enne, residenti in zona. L’accusa nei confronti dei pusher è di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. La scoperta dei militari è arrivata durante i consueti controlli sul territorio: i carabinieri di Goro hanno notato in via Brugnoli due uomini che alla vista della pattuglia sono apparsi alquanto agitati. Era chiaro che stessero nascondendo qualcosa. I militari, a questo punto, hanno deciso di fare scattare un immediato controllo dei due. A seguito di una perquisizione dell’auto, gli uomini dell’arma hanno capito il motivo dei tanti timori dei pusher. Avevano 11 dosi di cocaina per un totale di oltre 8 grammi di stupefacente. La droga come appurato dai militari è stata confezionata e riposta in piccoli ovetti di plastica generalmente destinati alle sorprese per i bambini, a sua volta occultati tra le imbottiture e le rientranze dei sedili posteriori dell’auto. Oltre allo stupefacente rinvenuto sono stati sequestrati anche oltre 200 euro in contanti, ritenuti il guadagno della presunta attività di spaccio. Per i due è scattato dunque l’arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e, al termine delle formalità di rito, sono stati rimessi in libertà dall’autorità giudiziari estense. Anche nei giorni scorsi, le attività anti droga dei militari hanno assestato un duro colpo alla criminalità. Dopo l’arresto ad opera dei militari di Cento – all’inizio di settembre – di due persone, con il contestuale sequestro di 700 grammi di hashish, 2 etti circa di cocaina e 7mila euro in contanti, i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Portomaggiore e i colleghi della Stazione di Ostellato, nelle settimane scorse, hanno perquisito il luogo di lavoro di uno dei due soggetti, dove hanno rinvenuto oltre 4 chili di marijuana. Dopo il sequestro, l’uomo – un 34enne residente in provincia – è stato denunciato all’Autorità giudiziaria estense per detenzione a fini di spaccio anche del nuovo ingente quantitativo di droga. Insomma, le operazioni anti droga dei militari continuano ad ampio raggio in tutta la provincia. I militari dimostrano che il servizio costante sul territorio, porta a dei risultati, colpendo di volta in volta l’attività di spaccio. Anche quella nei piccoli borghi e paesi della provincia ferrarese.