Cocaina nascosta nella borraccia . Scattano le manette per un giovane

Massimo Pandolfi
Ferrara
CronacaCocaina nascosta nella borraccia . Scattano le manette per un giovane
17 set 2025
CLAUDIO CASTAGNOLI
Cronaca
Un giovane con precedenti finisce nei guai. Aveva con se 200 grammi. di droga pronta per la vendita.

Arrestato dai Carabinieri della Compagnia di Comacchio un 28enne straniero, non nuovo a questo tipo di violazioni, poichè in possesso di 200 grammi di cocaina che deteneva all’interno di una borraccia termica e condotto presso la Casa Circondariale di Ferrara. Tutta l’operazione è partita da un carabiniere che libero dal servizio e con grande senso del dovere, ha notato un giovane, a bordo della propria autovettura, mentre percorreva viale degli Etruschi al Lido Spina, assumendo un comportamento alla guida bizzarro e allo stesso tempo pericoloso. Il militare si è insospettito e non ha perso d’occhio quel giovane dalla guida alquanto bizzarra, notando cosi che il 28enne, dopo aver accostato velocemente l’auto a bordo strada, scendeva e si dirigeva nella radura circostante per nascondere un oggetto e poi ripartire velocemente. Il carabiniere, seppur libero dal servizio, ci vuole vedere ulteriormente chiaro e pertanto decideva di andare a scovare l’oggetto misterioso occultato con tanta cura. La curiosità iniziale e i sospetti sopraggiunti nello scorrere degli eventi, hanno dato ragione all’intuito di quel militare, che ha scoperto, tra la vegetazione, una borraccia termica con all’interno due involucri con una sostanza che a prima vista poteva sembrare cocaina. Allertati i colleghi del Norm, e predisposto un servizio specifico, si sono appostati in zona per aspettare il ritorno dell’uomo che aveva nascosto la borraccia. L’attesa non è durata molto, poichè dopo poco il giovane è tornato a recuperare l’oggetto, ma questa volta ad attenderlo c’erano i carabinieri, che lo hanno bloccato. Dentro c’erano 200 grammi di cocaina costati l’arresto al 28enne.

c.c.

Carabinieri