Cocaina nascosta nella borraccia . Scattano le manette per un giovane

Arrestato dai Carabinieri della Compagnia di Comacchio un 28enne straniero, non nuovo a questo tipo di violazioni, poichè in possesso di 200 grammi di cocaina che deteneva all’interno di una borraccia termica e condotto presso la Casa Circondariale di Ferrara. Tutta l’operazione è partita da un carabiniere che libero dal servizio e con grande senso del dovere, ha notato un giovane, a bordo della propria autovettura, mentre percorreva viale degli Etruschi al Lido Spina, assumendo un comportamento alla guida bizzarro e allo stesso tempo pericoloso. Il militare si è insospettito e non ha perso d’occhio quel giovane dalla guida alquanto bizzarra, notando cosi che il 28enne, dopo aver accostato velocemente l’auto a bordo strada, scendeva e si dirigeva nella radura circostante per nascondere un oggetto e poi ripartire velocemente. Il carabiniere, seppur libero dal servizio, ci vuole vedere ulteriormente chiaro e pertanto decideva di andare a scovare l’oggetto misterioso occultato con tanta cura. La curiosità iniziale e i sospetti sopraggiunti nello scorrere degli eventi, hanno dato ragione all’intuito di quel militare, che ha scoperto, tra la vegetazione, una borraccia termica con all’interno due involucri con una sostanza che a prima vista poteva sembrare cocaina. Allertati i colleghi del Norm, e predisposto un servizio specifico, si sono appostati in zona per aspettare il ritorno dell’uomo che aveva nascosto la borraccia. L’attesa non è durata molto, poichè dopo poco il giovane è tornato a recuperare l’oggetto, ma questa volta ad attenderlo c’erano i carabinieri, che lo hanno bloccato. Dentro c’erano 200 grammi di cocaina costati l’arresto al 28enne.

c.c.