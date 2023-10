Cocaina nei calzini. Arrestato 26enne

GORO

Trovato in possesso di diciassette dosi di cocaina e oltre 400 euro in contanti, il ventiseienne straniero che è stato arrestato in flagranza di reato nel pomeriggio di mercoledì scorso dai carabinieri della Stazione di Goro. Il ragazzo si stava aggirando per le vie di Goro alla guida della sua auto, quando è stato notato dai carabinieri della Stazione locale. I militari sono subito rimasti insospettiti non solo dal suo atteggiamento, ma anche dal fatto di non averlo mai visto prima nella cittadina. Gli uomini dell’Arma, dunque, hanno deciso un controllo più approfondito per verificare la fondatezza dei loro sospetti. Durante la perquisizione, infatti, la loro attenzione si è concentrata sull’abitacolo dell’auto. E in un vano sotto lo sterzo del veicolo hanno trovato un calzino, all’interno del quale erano nascoste le diciassette dosi di cocaina. Ma non è tutto. Nel bracciolo porta-oggetti del cambio erano presenti gli oltre 400 euro in contanti. A seguito di quanto ritrovato, i carabinieri hanno provveduto all’arresto del ventiseienne che, successivi approfondimenti, hanno permesso di riscontrare come sia attualmente disoccupato e senza fissa dimora; poi, come disposto dalla Procura di Ferrara, il giovane è stato portato presso le camere di sicurezza della Stazione dei Carabinieri di Ferrara. Ieri, dopo la convalida dell’arresto è stato condannato a un anno di reclusione.

v.f.