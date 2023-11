"Coccanile riavrà il suo ponte. Il progetto di restauro è pronto"

È stata indetta la Conferenza dei Servizi decisoria per l’esame del progetto di fattibilità tecnico economica dei lavori di ripristino e adeguamento del ponte in muratura e acciaio in via Primo Boccati a Coccanile, frazione di Copparo. Il ponte che attraversa il Canal Bianco, la cui viabilità è attualmente regolata a senso unico alternato, versa in stato di ammaloramento e necessita di interventi con opere di messa in sicurezza. "È già stato verificato che per la Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale dell’Emilia Romagna l’infrastruttura non presenta i requisiti di interesse culturali – spiegano dal Comune di Copparo -. Ed è già stato completato il progetto di fattibilità tecnica ed economica del ripristino e adeguamento, che prevede la sostituzione dell’impalcato esistente in struttura mista acciaio-calcestruzzo con elementi in calcestruzzo armato prefabbricato di nuova realizzazione, la ricostruzione delle spalle e realizzazione di relative fondazioni in micropali, la demolizione delle pile esistenti e la realizzazione nuova pavimentazione stradale. L’intervento rientra nella programmazione dei lavori pubblici, e trova copertura economica nel Bilancio di previsione". Con la Conferenza dei Servizi si andranno ad acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi delle amministrazioni pubbliche ed enti chiamati a esprimere la propria autorizzazione. Entro il termine di 45 giorni si dovranno esprimere Regione Emilia-Romagna Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Reno e Po Di Volano, Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, Unione dei Comuni Terre e Fiumi, Provincia di Ferrara, Ministero della Difesa, Geniodife (Direzione Generale Lavori e Demanio), Cadf, Arpae Emilia-Romagna Area Prevenzione Ambientale Centro – Sezione di Ferrara, Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara, E-Distribuzione, In Rete Distribuzione Energia, Telecom Italia, Tim, Patrimonio Copparo e Ami Agenzia Mobilità Impianti. Tutti, portatore di interessi pubblici o privati, di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati possono intervenire nel procedimento scrivendo a comune.copparo@cert.comune.copparo.fe.it. Questo rappresenta un passo indispensabile dell’iter progettuale per il ripristino dell’infrastruttura, che riveste importante valore per la viabilità nella frazione e necessita di cure per garantirne la piena fruibilità.

v.f.