Andrea Bonzi
Yoox, persone dietro i numeri
Ferrara
Cronaca
22 set 2025
REDAZIONE FERRARA
Coccinella e Zeta Club sono al comando

Nel girone A la Gastronomia Cantelli non convince, ma almeno vince dopo il ko patito dal Sol de Montalto. La...

La Fondazione ’Dalla Terra alla Luna’ riscatta l’imprevisto ko all’esordio

La Fondazione ’Dalla Terra alla Luna’ riscatta l’imprevisto ko all’esordio

Nel girone A la Gastronomia Cantelli non convince, ma almeno vince dopo il ko patito dal Sol de Montalto. La Gastronomia Cantelli domina i primi 10’ ma va sotto 0-1, poi 2-1, 3-2 all’intervallo, 4-3 e 6-4, ma I Desperados rimangono sempre a contatto fino al 6-6. Il gol vittoria a 5’ dal termine è di Cherroud, poker in tutto per lui, gol e 4 assist per Kupsi, 2 dei quali per Culi.

Con il successo sulla Gastronomia Cantelli, per il Sol de Montalto la strada sembrava spianata verso il primato, invece tutto si complica: dopo un primo tempo buono, sempre avanti e chiuso sul 7-4, la ripresa è un incubo, parziale di 3-8 della Simel, marcature multiple per Lefons nel Sol de Montalto che ne fa 6, 2 di Letizia e 2 di Lanciotti, nella Simel 6 di Tenani, 5 di Bagnardi. Con questi risultati, tutte e 4 le squadre ora sono a quota 3 punti.

Secondo successo largo nel Girone B per il Foto Express, 20-7 contro il No Name Team: 7 reti per Arenga, 4 per Gennari e Lanzoni, 2 per Esposito e Giordano. Vittoria di corto muso, 1-0, per le 2 Sicilie che raggiunge in testa alla classifica il Foto Express e giovedì si giocherà il primato nello scontro diretto, decide Epifani con un bolide dai 9 metri nel primo tempo.

Lo Zeta Club Ferrara rimane a punteggio pieno nel Girone C. Sconfitta la Termogas con 2 reti per tempo, Spettoli e Anastasia nella prima frazione e Nigrisoli e ancora Spettoli nella ripresa, clean sheet per il portiere Novelli. Il Francolino sprofonda nell’abisso, dopo il 2-3 contro la Termogas, ko anche con il Seven & Montebello: le doppiette di Baroni e Pollano portano sul 4-3 il Francolino, che nella ripresa non segna più e l’autogol di Bianchi e la doppietta ancora di Villani valgono il 6-4 Seven & Montebello.

Nel Girone E gli Asini Bradi rimangono in partita per 20’ contro il Sidun, sul 2-3, poi 2-5 all’intervallo e 3-9 finale, per il Sidun pokerissimo di Bagnardi. Pronto riscatto di Fondazione dalla Terra alla Luna dopo il ko inaspettato dell’esordio, 9-1 al Club Balcone, tripletta di Pazi, doppiette di Colletto e Buratti, a segno anche Bonora e Nardin, anche 2 assist per lui nelle prime 2 reti.

© Riproduzione riservata