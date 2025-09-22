Coccinella e Zeta Club sono al comando

Nel girone A la Gastronomia Cantelli non convince, ma almeno vince dopo il ko patito dal Sol de Montalto. La Gastronomia Cantelli domina i primi 10’ ma va sotto 0-1, poi 2-1, 3-2 all’intervallo, 4-3 e 6-4, ma I Desperados rimangono sempre a contatto fino al 6-6. Il gol vittoria a 5’ dal termine è di Cherroud, poker in tutto per lui, gol e 4 assist per Kupsi, 2 dei quali per Culi.

Con il successo sulla Gastronomia Cantelli, per il Sol de Montalto la strada sembrava spianata verso il primato, invece tutto si complica: dopo un primo tempo buono, sempre avanti e chiuso sul 7-4, la ripresa è un incubo, parziale di 3-8 della Simel, marcature multiple per Lefons nel Sol de Montalto che ne fa 6, 2 di Letizia e 2 di Lanciotti, nella Simel 6 di Tenani, 5 di Bagnardi. Con questi risultati, tutte e 4 le squadre ora sono a quota 3 punti.

Secondo successo largo nel Girone B per il Foto Express, 20-7 contro il No Name Team: 7 reti per Arenga, 4 per Gennari e Lanzoni, 2 per Esposito e Giordano. Vittoria di corto muso, 1-0, per le 2 Sicilie che raggiunge in testa alla classifica il Foto Express e giovedì si giocherà il primato nello scontro diretto, decide Epifani con un bolide dai 9 metri nel primo tempo.

Lo Zeta Club Ferrara rimane a punteggio pieno nel Girone C. Sconfitta la Termogas con 2 reti per tempo, Spettoli e Anastasia nella prima frazione e Nigrisoli e ancora Spettoli nella ripresa, clean sheet per il portiere Novelli. Il Francolino sprofonda nell’abisso, dopo il 2-3 contro la Termogas, ko anche con il Seven & Montebello: le doppiette di Baroni e Pollano portano sul 4-3 il Francolino, che nella ripresa non segna più e l’autogol di Bianchi e la doppietta ancora di Villani valgono il 6-4 Seven & Montebello.

Nel Girone E gli Asini Bradi rimangono in partita per 20’ contro il Sidun, sul 2-3, poi 2-5 all’intervallo e 3-9 finale, per il Sidun pokerissimo di Bagnardi. Pronto riscatto di Fondazione dalla Terra alla Luna dopo il ko inaspettato dell’esordio, 9-1 al Club Balcone, tripletta di Pazi, doppiette di Colletto e Buratti, a segno anche Bonora e Nardin, anche 2 assist per lui nelle prime 2 reti.