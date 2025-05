Coccinella Gialla, serata per Gaia

Coccinella Gialla va in scena venerdì in Pandurera con un suo spettacolo, creato all’interno della struttura che vede coinvolti i ragazzi disabili e il personale, mettendosi davvero in gioco e per aiutare il prossimo. Il ricavato andrà infatti all’associazione ‘Il sogno di Gaia’, nata dalla volontà di mamma Barbara dopo la prematura scomparsa della figlia Gaia Guidoboni di XII Morelli, una ragazza che ha combattuto come una leonessa contro un cancro che però, quando si è ripresentato, l’ha portata via in un soffio. Una ragazza però che ha insegnato a tutti a non arrendersi mai e a non perdere il sorriso, lei stessa che voleva aiutare gli altri, entrata in Renazzo Soccorso. Ed ora sono i ragazzi disabili di Coccinella Gialla che vogliono essere parte della sua memoria e dare aiuto con questo speciale spettacolo che prenderà vita alle 20.30 dal titolo ‘In verità vi dico’.

"Si tratta di un viaggio alla ricerca della verità, in cui ognuno di noi gioca a carte scoperte, perdendosi e ritrovandosi, faccia a faccia con la propria vita e con ciò che questa ci riserva – spiegano – Testi che narrano di noi stessi e sul senso della verità. È il risultato del laboratorio permanente di teatro terapia del lunedì mattina, condotto da Federica Malavolti di Coccinella Gialla. Un percorso che quest’anno in particolare ha dato la possibilità ai partecipanti (persone residenti ed operatori) di produrre testi propri, confluiti poi nella drammaturgia conclusiva.

Quella del teatro è un’esperienza che continua da anni e che permette a chi ne fa parte di confrontarsi con la parte più profonda di sé. Il ricavato della serata, ad offerta libera, sarà interamente devoluto all’associazione Il Sogno di Gaia.

l. g.