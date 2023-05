Cocktail e molti concerti Weekend aspettando il Boss

COMACCHIO

La costa si prepara a rendere omaggio al grande concerto di Bruce Springsteen che si terrà il prossimo 18 maggio a Ferrara. Da venerdì prossimo prenderà il via ‘Delta Rock Week’, una serie di eventi musicali (e non solo) che si terranno nei fine settimana antecedente e in quello successivo al concerto del ‘Boss’. Gli appuntamenti, ad ingresso gratuito, hanno coinvolto un gruppo di imprenditori del Delta ed hanno il supporto tra gli altri di Ascom, del Comune di Comacchio e Radio Bruno. Il programma è stato presentato nei giorni scorsi dal presidente della delegazione Ascom di Comacchio Gianfranco Vitali, affiancato dall’assessore alla Cultura e al Turismo Emanuele Mari e da Nicola Bocchimpani (AsBalneari), Nicola Spinabelli (Cesb Estensi e Spina), Giorgio Borgatti della Civica Scuola di Musica di Comacchio, che cura la direzione artistica concerti, e l’imprenditore nel settore dello spettacolo Franco Casoni cui è affidata l’organizzazione tecnica dell’evento. L’iniziativa vedrà anche la collaborazione di Luigi Marsala, Comacchio Music Lab, che metterà a disposizione strumenti musicali per allestimento delle vetrine. Dunque ‘Waiting for the Boss’: si parte il 12 maggio in collaborazione con l’istituto alberghiero ‘Remo Brindisi’ per il Cocktail Bruce (al Bagno Pomposa di Lido di Pomposa, alle 15). Il giorno seguente altri due appuntamenti: il concerto dei Lunarock al Gallanti Beach al Lido di Pomposa alle 17, e il ‘Timothy Rock History Show’ alla stessa ora al Lido degli Scacchi negli spazi dell’Holiday Village Florenz. Il 14 maggio, la Delta Rock Week strizza l’occhio alla letteratura con la presentazione del romanzo ispirato alle canzoni del Boss, intitolato ‘Coupe de Ville’ di Dario Migliorini (alle 15 al Gallanti Beach), mentre la musica torna padrona con il rock di John Strada (al Florenz, alle 17, cui seguirà una seconda presentazione del libro) e dei Queen Vision (al Prestige a Lido delle Nazioni, alle 17). L’omaggio al Boss proseguirà anche dopo il concerto di Ferrara: il 19 maggio si esibiranno gli Ophidia il 19 maggio (al Panama di Porto Garibaldi alle 21) ed i Single Style (al Marrakech, a Lido Spina alle 21). Gran finale musical il 20 maggio con la FSBand Cover Rock (all’Ipanema, al Lido di Volano alle 21) e con ‘Beatles. Sulle orme dei Fab Four tra immagini e musica’ (al Florenz, alle 21). Ma non è finita: il 21 maggio dalla musica si passerà ad un omaggio alle due ruote con gli assi del motociclismo Roberto Farinelli e Samuele Cavalieri (a Lido degli Estensi). E non mancherà nemmeno un omaggio al mondo dell’arte con le suggestive sculture di Enrico Menegatti negli spazi accanto all’Abbazia di Pomposa.

Valerio Franzoni