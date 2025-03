’Cocktail’, vince una studentessa del Brindisi

Passione, talento e solidarietà hanno animato la quarta edizione del concorso benefico "Tonia Sauro Cocktail Competition", che si è tenuto il 22 marzo scorso all’Istituto superiore "Tonino Guerra" di Novafeltria. Tra i giovani talenti degli istituti alberghieri di Romagna e Toscana, a brillare con particolare intensità è stata Annalisa Mercorella, studentessa dell’Istituto Alberghiero "Remo Brindisi" di Lido degli Estensi, accompagnata dal professor Andrea Piccoli. La giovane Annalisa ha conquistato il primo posto della competizione, dimostrando una notevole maestria nella creazione di cocktail ‘low alcool’ ispirati al tema "Shake, Food & Taste". La sua abilità e creatività le hanno permesso di aggiudicarsi non solo la vittoria assoluta, ma anche due prestigiosi premi speciali: Miglior Decorazione e il Premio Food Pairing "Guido Villa".

L’evento, organizzato con grande impegno e dedizione dai docenti, dal dirigente scolastico Francesco Tafuro e dal marito della professoressa Sauro, Nicola Dimatteo, ha visto sfidarsi otto promettenti studenti provenienti da diverse scuole alberghiere della regione. La giuria, composta da esperti del settore Food & Beverage di livello nazionale e internazionale, ha valutato con attenzione le loro creazioni, garantendo un giudizio competente e imparziale. La giornata è stata arricchita da un seminario formativo sulla sicurezza stradale e ha visto la partecipazione di importanti personalità del territorio, tra cui la consigliera regionale Emma Petitti. Oltre all’alto valore formativo per gli studenti, il concorso si è confermato un importante momento di solidarietà. I fondi raccolti durante l’evento, pari a 4.630 euro, saranno devoluti all’Associazione "La prima coccola" a sostegno della Terapia Intensiva Neonatale dell’Ospedale di Rimini. La vittoria di Annalisa Mercorella rappresenta un motivo di grande orgoglio per l’Istituto "Remo Brindisi" e un esempio di come la passione per la formazione possa unirsi a nobili cause benefiche. Un plauso va a lei e al suo accompagnatore, il professor Andrea Piccoli, per questo brillante risultato.

v. f.