"Code e disagi, serve un cavalcavia ferroviario"

Tempi tecnici permettendo dovuti all’espletamento dei bandi di gara e dall’assegnazione dei lavori, nel 2024 il Consorzio di bonifica di Burana dara’ inizio ai lavori di costruzione del nuovo impianto idrovoro sussidiario ‘Cavaliera’ sito in località Malcantone, un progetto approvato nel 2021 e gia’ assegnatario di fondi PNRR per circa 70milioni di euro. Andrà a potenziamento del polo Pilastresi a Stellata di Bondeno e avrà la capacità di scolare sino a 60 mcs le acque del bacino delle acque basse dei territori modenese, mantovano e ferrarese.

Un impianto che vedrà modificare in modo significativo la viabilità della zona a due passi dal confine con le regioni Veneto e Lombardia e a poche centinaia di metri dalla linea ferroviaria Suzzara Ferrara. E proprio sull’opportunità di risolvere il nodo del passaggio a livello di Ponti Spagna e’ intervenuto ieri il consigliere regionale della Lega Fabio Bergamini. "La Regione deve prevedere da subito un progetto di scavalca-ferrovia sulla Sp18, per risolvere il nodo del passaggio a livello che sorge alle porte di Ponti Spagna, - chiede Bergamini - approfittando della discussione sul piano particolareggiato conseguente alla realizzazione dell’idrovora di Malcantone". A dicembre il consiglio comunale di Bondeno ha ratificato una delibera riferita all’attuale piano regolatore generale, contenente i pareri dei vari enti interpellati in conferenza dei servizi, che costituisce un passaggio preliminare verso la realizzazione del nuovo impianto idrovoro a Malcantone di Stellata. "Un’opera strategica, nella gestione delle acque del territorio – continua Bergamini – per la quale sono previsti vari interventi tesi a gestire la viabilità: la creazione di nuove opere infrastrutturali, con un nuovo ponte sul canale Cavaliera".

"Recentemente – aggiunge il consigliere leghista – la Regione ha risposto ad una mia interrogazione, a proposito della richiesta di superare alcuni dei passaggi a livello più critici del nostro territorio, come appunto quello di Ponti Spagna. Viene precisato che sono stati stanziati 187 milioni di euro, in questi anni, per il superamento di 21 passaggi a livello, ma curiosamente in elenco non vi è nessuno di quelli per i quali avevo richiesto interventi urgenti: Ponti Spagna, Senetica, via Rondona a Vigarano e Porotto. Secondo la Regione questi passaggi a livello non sono stati ritenuti prioritari mentre noi riteniamo che sia possibile intervenire all’interno dei piani particolareggiati e dare delle risposte che i cittadini si attendono".

Lauro Casoni