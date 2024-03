"Codice della strada, polemiche sterili"

La riforma del Codice della strada è ancora in fase di lavorazione, ma fa già discutere. Numerose le proteste che si sono levate da diverse associazioni, secondo le quali si tratterebbe di misure spot che non contrastano in maniera adeguata la piaga degli incidenti. Una prima risposta a queste accuse arriva da Davide Bergamini, deputato ferrarese della Lega. "Le polemiche di certe associazioni schierate a sinistra, che per decenni hanno taciuto sul tema della sicurezza stradale, sono incommentabili – attacca il parlamentare –. Qualcuno si sveglia solo ora e in modo ideologico va contro il ministro Matteo Salvini, che invece, dopo anni, sta mettendo mano in modo concreto al Codice della strada. Incredibile come a sinistra, in modo pretestuoso e vergognoso, si conducano attacchi ideologici contro chi invece ha proposto una stretta vera per chi guida sotto effetto di sostanze o guida al telefono o ha proposto l’uso dell’alcolock. Se qualcuno vuole mobilitarsi – prosegue Bergamini –, lo avrebbe dovuto fare a fronte dell’immobilismo di chi non ha fatto nulla per troppo tempo". L’iter di approvazione del disegno di legge di riforma del Codice voluto dal ministro dei Trasporti è iniziato alla Camera. Nel frattempo, a partire da ieri, sono partite iniziative di mobilitazione in tutta Italia. La protesta durerà fino a martedì.