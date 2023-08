Codice rosso, un caso al giorno Abusi, stalking e maltrattamenti, oltre duecento denunce in sei mesi

di Federico Malavasi

Oltre duecento procedimenti penali per Codice rosso nell’arco di sei mesi. Per essere esatti, i fascicoli aperti in procura per reati che rientrano nella più recente normativa per il contrasto della violenza di genere sono 213. Praticamente uno al giorno. Segno che i soprusi sulle donne e sulle fasce deboli sono una piaga ben lungi dall’essere sanata, nonostante i nuovi e più restrittivi strumenti a disposizione della legge. Per farsi un’idea dell’andamento del fenomeno, basta dare un’occhiata ai dati resi noti dalla procura. I numeri riguardano i procedimenti per Codice rosso iscritti, semestre per semestre, dal 2021 a oggi. Il dato non scende mai sotto i duecento.

In questa discesa nell’abisso della violenza di genere partiamo dal fotogramma più recente. Nel primo semestre del 2023, negli uffici della procura sono sopravvenuti 118 procedimenti per Codice rosso contro persone note e 25 contro ignoti. Totale, appunto, 213. Il dato, a occhio, sembra in linea con quelli emersi negli anni precedenti. Forse qualche unità in meno, ma non per questo il quadro risulta più rassicurante. Facendo un passo indietro di pochi mesi, nel secondo semestre del 2022 troviamo 190 procedimenti per Codice rosso iscritti contro noti e 26 contro ignoti (totale 216), mentre nel primo i procedimenti contro noti sono 205 e dodici quelli contro ignoti (totale 217). Nel 2021 la situazione non cambia. Nel secondo semestre i Codici rossi contro noti sono 198, contro ignoti 25 (223 in totale). Nei primi sei mesi dell’anno, infine, i procedimenti contro noti sono 205 a fronte di 15 contro ignoti (totale 220).

Altra faccia della stessa medaglia sono i dati relativi ai singoli reati che vengono denunciati. A registrare i numeri più elevati (spesso a tre cifre) sono i maltrattamenti in famiglia. Seguono gli atti persecutori (stalking) e le violenze sessuali. Entrando nel dettaglio delle cifre rese note dalla procura, nel primo semestre del 2023 si sono registrate 112 segnalazioni per maltrattamenti in famiglia (praticamente una ogni due giorni). Per gli stalking, secondo illecito più diffuso nell’ambito del Codice rosso, si parla di 83 procedimenti. Passando alle violenze sessuali, nei primi sei mesi dell’anno le denunce sono state 28 (tra noti e ignoti). Due invece le segnalazioni giunte in via Mentessi per atti sessuali con minorenni. Proseguendo nell’analisi dei singoli illeciti sui quali sono in corso indagini, troviamo le violazioni dei divieti di avvicinamento alla persona offesa o dell’allontanamento da casa: da gennaio a oggi le segnalazioni sono state undici. I casi di revenge porn – la diffusione senza consenso di immagini sessualmente esplicite – sono stati sette. Quattro, infine, gli omicidi o tentati omicidi.

Scorrendo le statistiche dei semestri precedenti, è possibile soffermarsi su alcuni aspetti tutt’altro che rassicuranti. Per quanto riguarda le notizie di reato di maltrattamenti in famiglia, quello del 2023 è il dato più basso da tre anni a questa parte. Nel secondo semestre del 2022 i procedimenti furono infatti 131. Nel primo semestre dello stesso anno furono 119 mentre nel 2021 furono 118 nel secondo semestre e 117 nel primo. Stesso discorso per le violenze sessuali: 42 nel secondo semestre del 2022, 33 nel primo, addirittura 54 nel secondo semestre del 2021 e 30 nei primi sei mesi dello stesso anno. Un dato inquietante è infine quello che riguarda le violenze sessuali di gruppo. Le notizie di reato giunte in procura sono state dieci tra il 2021 e il 2022, con un picco di ben quattro nel secondo semestre del 2022. Insomma, i Codici rossi rappresentano una corposa fetta del lavoro quotidiano di investigatori e inquirenti estensi, impegnati in prima linea in una lotta complessa e dai molteplici fronti. Una battaglia che si potrà vincere soltanto unendo gli strumenti giudiziari a quelli educativi e culturali.