Codigorese, cena di solidarietà dopo il furto del mese scorso

La Nuova Unione Sportiva Codigorese organizza per sabato prossimo alle 20,30 presso lo stand del campo sportivo "D. Fogli" della società granata la "Cena di Solidarietà". Una serata promossa in seguito al furto di ben 8.500 euro lo scorso 14 settembre, frutto dell’incasso della serata allo stand gastronomico della società calcistica e di una parte della vendita dei biglietti della lotteria durante la tradizionale fiera di Santa Croce. La cena a menù fisso, comporta una spesa di 25 euro a persona ed è gradita la prenotazione ai numeri 347.2790946 o 348. 7340868 ed offre un bis di primi con risotto ai funghi e cappellacci burro e salvia, carne ai ferri e arrosti con contorno di verdure gratinate, oltre ad acqua e vino. La società granata ringrazia la macelleria Mimmo, il forno Bottardi, la Vineria Bacco e i fratelli Stella frutta e verdura "per aver regalato le materie prime per la realizzazione della serata". In molti ricordano l’incredibile furto messo a segno con un’abilità veramente straordinaria, da parte di colui o coloro che si sono impossessati dello zaino all’interno del baule della sua auto mentre Leonardo, un componente della Nus Codigorese, e la compagna Laura, erano impegnati a far gonfiare la gomma dell’auto. La somma rubata era composta da 5.500 euro d’incasso della serata, 1.750 dei biglietti della lotteria e 1.250 del fondo cassa.

c. c.