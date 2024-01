Codigoro, bolletta del gas da 1300 euro: "Costo del metano triplicato"

Qualche giorno fa tanta delusione ed amarezza più che rabbia, ma, ieri mattina, la tenacia e la volontà almeno di reagire sono state premiate. Alberto Bottoni (nella foto) settantaseienne codigorese che risiede in via don Ferroni 13, alcune giorni fa si è trovato nella buca delle lettere la brutta sorpresa di una bolletta del metano, nella quale il gestore che lo eroga, gli chiedeva il pagamento di ben 1.392 euro e 30 centesimi. Si tratta del consumo del gas da riscaldamento riferito al bimestre novembre e dicembre, dello scorso anno, sul quale Bottoni afferma "non discuto che io abbia consumato i 450 metri cubi di gas che mi sono stati addebitati. Risiedo in un immobile – continua – che ospita due appartamenti, tuttavia fino alla fine dell’anno mi risultava che il prezzo del metano fosse tutelato. Inoltre ho voluto fare un confronto fra l’ultimo l’ultimo bimestre dello scorso anno ed il precedente, dividendo il consumo dei metri cubi erogati con quello che ho pagato per ogni metro – prosegue – e ho scoperto come dal penultimo all’ultimo bimestre siamo passati da un euro a metro cubo a tre euro. Un prezzo unitario quasi triplicato, in soli due mesi a me sembra proprio troppo".

Alberto Bottoni, pensionato da alcuni anni è sposato con Leda, vanta un passato presso la Colombani Pomposa, (oggi Conserve Italia) nello stabilimento di Portomaggiore, ma da sempre socio, poi presidente ed attualmente presidente onorario dell’Associazione Marinai d’Italia di Codigoro Gruppo "GM Carlo Carli", per l’aver servito la patria nella Marina Militare.

Ieri mattina la novità che ha avuto dopo l’ultima telefonata: "Ho chiamato diverse volte il numero al quale possono rivolgersi i consumatori dell’ente che mi fornisce il metano, per più giorni – riprende Alberto – sentendo sempre fornire la stessa risposta, ’se questo è quanto ha consumato deve pagare entro la data prevista’. Tuttavia, forse perché fa parte forse del mio passato da marinaio che non si scoraggia mai, ed invito tutti a non farlo su qualsiasi questione della vita, ieri mattina ha voluto fare l’ennesimo tentativo e mi è stato detto che confrontando le altre mie bollette al momento non dovevo pagare nulla. Questo perché avrebbero prima effettuato delle verifiche e successivamente richiamato, ma non dovevo pagare. Oltretutto mi fornisco dallo stesso gestore da oltre vent’anni ininterrottamente e forse se proprio deve scattare un aumento, che triplica il costo del metano – conclude Bottoni – mi aspetterei almeno un avviso preventivo, per poter fare delle valutazioni ed eventualmente altre scelte. Attendo fiducioso, perché credo di avere anche molta ragione su questa questione".

cla. casta.