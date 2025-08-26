Codigoro celebra l’arte dell’artista Mangolini

Codigoro celebra l’arte di Raffaele Mangolini con la mostra antologica “ARTErie”, inaugurata sabato scorso nella Sala Pro Loco di via IV Novembre, 18. L’esposizione dell’artista codigorese, realizzata con il patrocinio del Comune di Codigoro e della Pro Loco, si pone come un viaggio visivo tra pittura, grafica e fotografia, ripercorrendo oltre trent’anni di attività dell’artista. Saranno esposti 15 dipinti di dimensioni medio-grandi, disegni ispirati al territorio oltre a 13 fotografie, tra cui un trittico dedicato alla ’Pace a Gaza’.

"Il titolo sintetizza il mio percorso artistico trentennale, ispirato – spiega proprio Raffaele Mangolini – ai mosaici di colore del mio percorso artistico di pendolare a Ravenna".

Formatosi tra le città di Ravenna e Bologna, Mangolini ha sviluppato un linguaggio espressivo sempre più astratto, dove il colore diventa elemento centrale, attraverso forme decostruite e tessere pittoriche, che superano la rappresentazione figurativa, per esplorare nuove dimensioni sensoriali e concettuali.

In occasione dello scorso vernissage, l’azienda vinicola Corte Madonnina, per la quale l’artista ha curato logo ed etichette della linea “Deusdedit”, ha ofefrto a tutti i presenti un aperitivo con degustazione vini. "La mostra “ARTErie” – spiega un comunicato – rappresenta un momento significativo nel percorso di Mangolini, che vuole anticipare nuove collaborazioni e progetti musicali ed altre iniziative".

Mostra che potrà essere visitabile fino al 7 settembre prossimo (dal mercoledì alla domenica, dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18.30 e venerdì, sabato e domenica anche dalle 21 fino alla mezzanotte.