’Codigoro contro la crisi’ sui social: "Un aiuto per chi cerca lavoro"

Dopo aver creato il gruppo Facebook "Codigoro contro la crisi", con la collaborazione di Cristina Bottega, che ormai vanta più di 6.300 iscritti dove vengono inseriti gli annunci di chi è alla ricerca di personale e coloro che cercano lavoro, Vieri Succi Cimentini vuole offrire un ulteriore punto di connessione fra chi offre occupazione e coloro che vogliono trovarla, anche per brevi periodi.

"Ho creato, sempre con il prezioso aiuto dell’amica Cristina, una web app che si chiama "Stagionali Ferrara" – dice l’operaio codigorese, con la passione dell’informatica –, uno spazio sul web dove sia i datori di lavoro sia chi cerca un’occupazione possono mettersi in contatto. Sono conscio non sia una novità esistono patronati, altri spazi è vero – prosegue – ma credo che avere un luogo nel quale l’imprenditore con chiarezza, mette la durata dell’occupazione e il tempo giornaliero richiesto e, nello stesso luogo, il lavoratore spiega le proprie competenze, dove risiede e cosa può fare, sia un bel punto di connessione".

Il cinquantunenne precisa come sia uno spazio sul web aperto e continuamente operativo, per ora limitato solo alla provincia, nel quale inserire ogni tipo di informazione. "Non abbiamo mai impedito, Cristina ed io, nessuna pubblicazione di alcuno e negli oltre dieci anni dalla creazione della pagina Facebook tanti mi hanno ringraziato per la puntualità delle segnalazioni di chi offriva lavoro, trovando anche occupazioni definitive. Chiaramente prima vediamo cosa scrivono per non lasciare spazio ad altre sciocchezze che qualcuno potrebbe pubblicare. Siamo aperti ad ogni tipo di collaborazione con chiunque ed anche ad ogni possibile suggerimento per migliorarlo.

Possono entrare e inserire il proprio annuncio enti strutturati come l’istituto Cappellari o la Cesta, poichè anche fare della formazione aiuta a trovare lavoro, ma anche agenzie interinali. Si chiama ’Stagionali’ ma vale anche per chi cerca baby sitter o altro, e tutto quello che può servire alla ricerca di un lavoro che può essere saltuario, ma comunque è un inizio. Ritengo – conclude Vieri Succi Cimentini – che il lavoro sia qualcosa che dà dignità alla persona e per questo ho creato uno spazio per aiutare, come posso, chi lo sta cercando".

cla. casta.