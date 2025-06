Codigoro, crescono Tari e rifiuti: "Pesa anche il calo di abitanti"

Nel consiglio comunale di Codigoro, svoltosi giovedì, il presidente Elia Mantovani ha comunicato l’acquisto di un tablet per ogni consigliere comunale per "collegarsi e seguire il consiglio da remoto, evitare la stampa delle delibere e creare un canale istituzionale corretto, cosa non possibile coi collegamenti personali quando non si è in presenza".

L’argomento della serata è stata la tariffa per la raccolta dei rifiuti, che per Codigoro prevede un aumento del 10%, spalmato tra lo scorso e quest’anno, e la gestione di Clara. Un’illustrazione del presidente del consiglio d’amministrazione Annibale Cavallari che ha detto che "il valore della produzione per l’anno 2024 è di 54,9 milioni di euro, con un valore aggiunto di 24,4 milioni. Il margine operativo lordo si attesta a 7 milioni, il risultato operativo a 4 milioni e l’utile netto a circa 250 mila euro. La raccolta differenziata si conferma a buoni livelli, con una media del 76,3% nei comuni del bacino est, del 78,7% nell’area ovest, Comacchio, in attesa dei risultati del nuovo modello di raccolta, attivo da quest’anno, si ferma a 51,7%.

Sulla situazione patrimoniale l’attivo si mantiene stabile. Sul versante delle passività, si segnala una riorganizzazione della struttura del debito suddiviso in più anni, che ha portato ad un aumento dell’esposizione bancaria, rispetto allo scorso anno, compensata con la diminuzione del debito verso i fornitori. Purtroppo aumenta del 5,6% la produzione dei rifiuti, anche se Clara diffonde maggiore attenzione e rispetto dell’ambiente a 8.000 alunni con 866 ore di lezione. Ci sono comuni più virtuosi che pagano un terzo in meno rispetto ai cittadini di Codigoro, come Riva del Po e Tresignana, proprio per l’attenzione nel recupero e riciclo dei loro rifiuti.

Codigoro sconta anche – ha concluso Cavallari – la diminuzione degli abitanti e delle imprese, poiché la spesa si calcola sul costo per la raccolta diviso per numero degli abitanti, se questi diminuiscono la spesa rimane tale e si distribuisce su chi rimane".

Il sindaco Alice Zanardi ha replicato che "ritengo sbagliata una tariffa differenziata per ogni comune e non una unica per tutti quelli serviti da Clara", Cavallari ha spiegato come questo tema l’abbia già proposto all’assemblea di Clara ma sia stato bocciato. Il consigliere di opposizione Elisa Piffanelli ha minacciato un esposto al garante della privacy per una tipologia di contenitori per la raccolta di rifiuti che "lederebbe la privacy delle persone per la chiarezza dei problemi di salute delle quali sono affette".

cla. casta.