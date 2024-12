Codigoro, Festival del Delta. La piccola Dalmonte vince lo Zecchino d’Oro

Il "Festival del Delta – Fenicottero d’Oro", il concorso di canto che si svolge da un lustro, nei teatri del Delta ferrarese e rodigino in forma itinerante porta bene e diventa un trampolino di lancio. Lo sa bene AnnaSole Dalmonte (foto) che ha vinto nella sezione "Delta children’s talent" di quest’anno, forte della sua innata simpatia e bravura, ha vinto a mani basse anche "Lo Zecchino d’oro", condotta da Carlo Conti su RaiUno, domenica scorsa. Nel suo trionfo al cinema Arena, a Codigoro, lo scorso 11 maggio, la sua esplosività, nonostante i soli 9 anni, emerse tutta forse per le origini romagnole poiché residente nel ravennate a Voltana. Tra i finalisti a Codigoro saliti agli onori del programma The Voice Kids condotto da Antonella Clerici, Riccardo Callegari amante del rapper e la giovane Sara Ghinassi che gareggerà per la squadra di Loredana Bertè. Forte la soddisfazione di Agua do Mar.