Codigoro, il Consiglio ha accettato l’eredità di Capuzzo

Il consiglio comunale di Codigoro ha deciso, all’unanimità, di accettare l’eredità disposta di Maria Luisa Frignani, vedova Capuzzo. Il sindaco Alice Zanardi ha ricordato come qualche anno fa la signora espresse la volontà della donazione al Comune mentre, rispondendo ad una richiesta del consigliere di opposizione Elisa Piffanelli, se ci fossero eredi che potessero impugnare l’eredità, il primo cittadino ha dichiarato: "Ci sono due nipoti, che la signora Frignani, mi ha detto non possano accampare richieste". Maria Frignani ha così voluto ringraziare la comunità codigorese, era nata a Bondeno, che l’ha "adottata" e qualche anno fa in un incontro nel presentare una mostra dedicata al marito Mario Capuzzo disse "quando chiuderò gli occhi per sempre, casa e terreno circostante – circa mille metri quadri ed una piccola palafitta, a Pontemaodino, che si affaccia sul canale Galvano, molto mal messa ndr – li dono al Comune, con una piccola clausola avrei piacere che la trasformasse nella casa della cultura Capuzzo o qualunque cosa, purché porti il nome di Capuzzo". Diversi cittadini propongono la creazione, in quello spazio, di un parco dedicato a Capuzzo, con panchine per la comunità della piccola frazione intitolato ai due coniugi che tanto si sono amati proprio in quell’abitazione di legno.

c.c.