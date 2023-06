Codigoro, l’addio a ’Marchin’ il barbiere: "Resti con noi"

Una folla di amici e familiari per l’ultimo saluto a Marco Succi Leonelli, per tutti ’Marchin’ il barbiere, ieri a Codigoro nella chiesa di San Martino troppo piccola per contenere la grande sofferenza per la scomparsa del sessantanovenne. A salutarlo tutti i barbieri, che hanno deposto nella bara un paio di forbici e un pettine, con nella pochette un fazzoletto coi colori della sua Inter. Aveva cominciato a 11 anni come apprendista, fino all’apertura del salone con l’amico Tiziano Tagliati, in via XX settembre. È stato anche un ottimo tennista, amava il calcio militando per tanti anni nelle formazioni amatoriali codigoresi, come regista. Nei primi banchi della chiesa Andrea, il figlio quarantaduenne e le sorelle Ornella e Catia, mentre non se l’è sentita di partecipare mamma Elena, presente anche il sindaco Alice Zanardi. Tutte le domeniche amava andare a Pomposa alla Cueva, dalla sorella e dal nipote. Il decesso venerdì per un malore improvviso, dopo quello subito solo 28 giorni fa. Nell’omelia il sacerdote ha ricordato come fosse da tempo il suo barbiere e la sua morte lasci "un profondo dolore in tutti coloro che lo conoscevano. Era un ottimo professionista e una persona di cuore". Toccante il saluto che ha voluto inviare Tagliati: "Mi hai insegnato tanto, avevi un sorriso e una parola bella per ogni cliente che entrava amico mio. Nel 2027 non potremo festeggiare i 50 anni di attività insieme. Anche se da solo proverò a mantenere la promessa che ci eravamo fatti, sarai sempre nel mio cuore". Il feretro poi è partito per il Giardino della Cremazione di Copparo.

c.c.