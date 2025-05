CODIGORO Pescatore folgorato. Canna sui cavi dell’alta tensione

CODIGORO (Ferrara)Una battuta di pesca finita in tragedia. Rossano Bondioli, 74enne di Malalbergo (Bologna), ha perso la vita lungo l’argine del canale Baccarini, nelle campagne del lato ferrarese del Delta del Po. L’uomo è rimasto folgorato nell’istante in cui con una canna da pesca ha sfiorato i cavi dell’alta tensione di un vicino traliccio. Il contatto ha scatenato una scarica che lo ha attraversato senza lasciargli scampo. Il tutto è accaduto davanti agli occhi sgomenti della moglie, che non ha potuto fare altro che chiamare i soccorsi. Sull’accaduto sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri della stazione di Codigoro, anche se non sembrano esserci particolari dubbi sulla dinamica e sulle cause della tragedia. L’allarme è scattato poco dopo le 9.30 di ieri. Bondioli era arrivato quella mattina stessa nelle campagne di Codigoro per dedicare qualche ora al suo hobby. Poco dopo aver lanciato le lenze in acqua, il contatto fatale. La moglie ha riferito di aver sentito un botto e di aver visto il consorte accasciarsi a terra, esanime. Il 118 è arrivato sul posto tempestivamente, ma i tentativi di rianimare l’anziano pescatore sono stati vani. La scarica elettrica lo ha ucciso praticamente all’istante.