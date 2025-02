Codigoro piange Fausto Sangiorgi. Era l’anima del volontariato locale

Non rispondeva alle chiamate telefoniche degli amici e così alcuni di loro si sono recati nella sua abitazione e lo hanno trovato privo di vita e riverso sul pavimento. E’ stato in questo modo che Codigoro ha scoperto la scomparsa di Fausto Sangiorgi martedì scorso, verso sera. La notizia che il sessantanovenne Fausto non c’è più ha suscitato un cordoglio unanime nella comunità codigorese. Bancario per molti anni, in pensione aveva dedicato la propria vita agli altri come volontario, prima come presidente dell’Avis, poi del Gruppo Mandolinistico Codigorese ed attualmente dell’Aido. Celibe, aveva perso l’adorata mamma cinque anni fa, ed il suo sorriso contagioso, la solarità che emanava abbinata ad un raro senso dell’altruismo, lo faceva benvolere da tutti. Da qualche tempo aveva preso un cane, Zeus, "ed il nonno Fausto – amava dire fingendo fosse il suo pastore tedesco a parlare – mi ha preso in stallo. Ho 2 anni e credo che il mio peso dovrebbe essere di 40 chili, quando il nonno mi ha preso in stallo ne pesavo meno di 15, ho diversi problemi, ma col nonno in 21 giorni sono arrivato a 18 chili, che adesso solo quasi 25". Vicino alla famiglia Furegato, dopo la perdita della giovanissima Veronica, attraverso l’Aido organizzava borse di studio in memoria della ragazza. Tanti i messaggi di cordoglio sulla pagine social, dallo stupore per la prematura scomparsa al dolore saputa la ferale notizia.

"Ciao presidente – lo ricordano gli amici dell’Aido –, sei entrato in quella che tu chiamavi la nostra famiglia da poco, ma abbiamo apprezzato tutto la serietà, l’impegno e la simpatia che hai voluto dare alla nostra Associazione, rimarrai sempre uno di noi anche da lassù". Toccante il ricordo del sindaco Alice Zanardi, che recita: "Proprio non ci riesco ad immaginarci senza di te. Il poeta Gibran scriveva: ’Tu riempi tutto lo spazio intorno a me’. Ed era proprio così, la tua risata sonora, i tuoi abbracci stracolmi di sentimento, i tuoi occhi sorridenti e buoni, l’ironia e l’affetto che sapevi donare erano unici. La vita ti ha tolto tanto: hai attraversato il dolore della perdita, la solitudine, le difficoltà. Eppure tu ci sei sempre stato, senza perdere mai bontà e generosità d’animo, senza scordarti mai del dono della tenerezza verso chiunque ti stesse accanto. A molti di noi hai donato un bene inestimabile: la speranza. Non dimenticherò mai quel tuo sorriso e quella tua mano alzata in un saluto che partiva dal tuo cuore per arrivare al mio e a quello di tutti noi. Oggi il cielo piange e noi abbiamo il cuore spezzato. Che la terra ti sia lieve amico mio, uomo di parola e persona straordinaria".

cla. casta.