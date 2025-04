Codigoro, progetti di energia pulita. Sorgeranno tre parchi fotovoltaici

A Codigoro stanno sorgendo diversi parchi fotovoltaici, mentre si stanno piantando i pali in acciaio sui quali saranno inseriti i pannelli solari veri e propri sui terreni di proprietà dell’azienda Cavallari, al di là del Po di Volano in direzione Lagosanto, un altro nella località Malea nell’azienda Guidi ed un terzo nell’isola del Varano. Complessivamente si tratta di tre impianti che erogheranno dai 20 ai 30 MW di potenza ciascuno, autorizzati direttamente con delibere della giunta regionale a tre ditte. Questi impianti sono considerati opere di urbanizzazione dalla legge, risultano protetti da discrezionalità locali ed è quindi impossibile negare loro l’assenso, anche perché il quadro di compatibilità urbanistica è deciso dallo Stato. I terreni sono presi in affitto dai privati e i cavi di connessione alla centrale elettrica stanno sotto le strade comunali o in servitù nei campi agricoli. Anche il comune codigorese trae qualche vantaggio dalla loro installazione: un indennizzo compensativo cospicuo e il rifacimento del ponte Vergani sul canale Galvano, che serve alla ditta per portare i mezzi pesanti al cantiere. Normalmente i parchi fotovoltaici hanno una durata trentennale, producono energia pulita e la ditta ha comunque l’interesse a tenerli in vita, finché il rapporto tra costi e ricavi si mantiene vantaggioso. Stime approssimate mostrerebbero che l’investimento di un milione di euro ne renda, tolte tutte le spese e le tasse, almeno la metà nel trentennio. Un altro grande impianto dovrebbe sorgere, sempre a Codigoro, in località Valle Giralda e tutti questi impianti si collegheranno, insieme ad altri di Lagosanto, Ariano Polesine e Jolanda di Savoia, per unirsi alla centrale elettrica che dovrà sorgere a Fiscaglia, trasformando il basso ferrarese in una grande realtà capace di produrre energia pulita. In alcuni casi si tratterà di impianti agrovoltaici caratterizzati da pannelli alti sotto i quali si potrà continuare a coltivare alcuni tipi di prodotti a agricoli.

cla. casta.