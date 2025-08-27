Codigoro, un festival di integrazione: "Per superare le incomprensioni"

E’ riuscito, con oltre cento partecipanti fra cittadini provenienti da Nigeria, Congo e Mali, ma anche tanti codigoresi, il primo il "Festival Interculturale di Codigoro". Un momento di incontro ed integrazione promosso dall’‘Africa Community Codigoro’ e don Marco Polmonari, svoltosi sabato scorso. "Siamo stati molto contenti della riuscita – dice Peter fra gli organizzatori – un modo per ringraziare la comunità codigorese, il Comune, il sacerdote e in particolare gli amici del Mantello di Pomposa, per l’accoglienza e l’aiuto che ci hanno mostrato in tutti questi anni da quando siamo arrivati".

Un pomeriggio che ha visto donne e uomini venuti dal continente africano offrire a proprie spese cibi della loro terra e diversi tipi di bevande a tutti i commensali che si sono ritrovati assieme attorno alle lunghe tavole preparate e imbandite. Una giovanissima proveniente dalla Nigeria ha cantato l’inno nazionale italiano sommersa di applausi nel finale. "Dopo la cresima – dice don Marco – ho pensato a un momento di integrazione e conoscenza fra persone che provengono da diversi paesi per superare ogni incomprensione".

Peter a nome dei partecipanti ha inviato una lettera nella quale scrive come sia stato "segnato un passo importante e bellissimo nel nostro cammino comune di unità, scopo e speranza". Ha sottolineato la gioia e gratitudine per l’accoglienza "che ci permette non solo di vivere qui, ma di crescere, contribuire e sentirci parte di queste società. Questo unione, anche se ancora giovane, porta con sé un messaggio forte: siamo qui non come estranei, ma come vicini, non come individui isolati, ma come un popolo unito, pronto a contribuire in modo significativo alla comunità che ci ospita e al benessere degli uni con gli altri".

Peter nel suo intervento ha anche voluto evidenziare che "l’integrazione non significa perdere la propria identità, ma piuttosto aggiungere la nostra voce, i nostri colori e i valori al meraviglioso mosaico di Codigoro".

cla. casta.