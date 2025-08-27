Fuga dall'ateneo
Matteo Naccari
Fuga dall'ateneo
Cronaca
Codigoro, un festival di integrazione: "Per superare le incomprensioni"
27 ago 2025
CLAUDIO CASTAGNOLI
Cronaca
  4. Codigoro, un festival di integrazione: "Per superare le incomprensioni"

Codigoro, un festival di integrazione: "Per superare le incomprensioni"

Oltre cento partecipanti, tra italiani e stranieri, all’iniziativa voluta sabato da don Marco Polmonari "Questo non significa perdere la propria identità, ma piuttosto aggiungere la nostra voce".

E’ riuscito, con oltre cento partecipanti fra cittadini provenienti da Nigeria, Congo e Mali, ma anche tanti codigoresi, il primo il "Festival Interculturale di Codigoro". Un momento di incontro ed integrazione promosso dall’‘Africa Community Codigoro’ e don Marco Polmonari, svoltosi sabato scorso. "Siamo stati molto contenti della riuscita – dice Peter fra gli organizzatori – un modo per ringraziare la comunità codigorese, il Comune, il sacerdote e in particolare gli amici del Mantello di Pomposa, per l’accoglienza e l’aiuto che ci hanno mostrato in tutti questi anni da quando siamo arrivati".

Un pomeriggio che ha visto donne e uomini venuti dal continente africano offrire a proprie spese cibi della loro terra e diversi tipi di bevande a tutti i commensali che si sono ritrovati assieme attorno alle lunghe tavole preparate e imbandite. Una giovanissima proveniente dalla Nigeria ha cantato l’inno nazionale italiano sommersa di applausi nel finale. "Dopo la cresima – dice don Marco – ho pensato a un momento di integrazione e conoscenza fra persone che provengono da diversi paesi per superare ogni incomprensione".

Peter a nome dei partecipanti ha inviato una lettera nella quale scrive come sia stato "segnato un passo importante e bellissimo nel nostro cammino comune di unità, scopo e speranza". Ha sottolineato la gioia e gratitudine per l’accoglienza "che ci permette non solo di vivere qui, ma di crescere, contribuire e sentirci parte di queste società. Questo unione, anche se ancora giovane, porta con sé un messaggio forte: siamo qui non come estranei, ma come vicini, non come individui isolati, ma come un popolo unito, pronto a contribuire in modo significativo alla comunità che ci ospita e al benessere degli uni con gli altri".

Peter nel suo intervento ha anche voluto evidenziare che "l’integrazione non significa perdere la propria identità, ma piuttosto aggiungere la nostra voce, i nostri colori e i valori al meraviglioso mosaico di Codigoro".

cla. casta.

