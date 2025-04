Codigoro, viabilità rivoluzionata: "Quattordici settimane di lavori"

L’incontro informativo, tenutosi lunedì pomeriggio a Codigoro, sulle importanti modifiche della viabilità nel centro codigorese ha affrontato il tema delle 14 settimane di disagi per i lavori alle condotte del metano e dell’acqua, sollevando qualche malumore da commercianti e associazioni. A spiegare le motivazioni e i tempi delle chiusure che i lavori di InRete e Cadf produrranno, oltre al sindaco Alice Zanardi, i tecnici di InRete Matteo Gardellini e Gabriele Tonelli, Edy Massarenti per Cadf, Davide Bigarelli per Hera, il dirigente dell’ufficio tecnico comunale Antonio Molossi e il vicecomandante della Polizia Locale Tiziana Mantovani.

Il primo cittadino, davanti ad una quarantina di commercianti, ha spiegato come i lavori siano cominciati nel 2021 da parte di InRete per la sostituzione obbligatoria delle condutture del metano, per una lunghezza di 18 chilometri ed una spesa complessiva di 7 milioni da concludersi entro l’anno, portando la riduzione delle chiamate per fughe di gas da 180 a 60.

"Nel dettaglio la centralissima via IV Novembre verrà chiusa completamente dal 22 aprile – ha spiegato il sindaco – anche per salvaguardare le vendite di Pasqua fino al 6 giugno, i marciapiedi saranno percorribili e faremo dei corridoi da una parte all’altra della strada. Dopo passeremo ad un intervento meno invasivo in piazza della Libertà, fino al 30 giugno ed a seguire la via Derna, che essendo un viottolo non transitabile dalle auto e non creerà problemi. Infine via Po, e per non penalizzare troppo i commercianti di via Prampolini, il cui accesso con la chiusura di via Po sarebbe inibito, riapriremo piazza Matteotti, adesso pedonale.

Una via che dovrà essere percorsa a 10 km l’ora proprio perché in vicinanza di una piazza pedonale. Per la ripavimentazione della piazza e la posa dei tozzetti in porfido lungo via IV novembre – ha concluso – i lavori, a stralci, dureranno due mesi, dall’inizio del prossimo anno".

Tiziana dell’omonima oreficeria ha lamentato che "stiamo ammazzando il commercio con questi lavori e saremo gli unici che pagheranno", mentre Francesca del Forno Mancini ha espresso il rammarico per "lo scarso preavviso. Avessimo saputo per tempo dei lavori, non avremmo effettuato certi investimenti". Le associazioni di categoria hanno chiesto dei ristori per i commercianti e il sindaco si è detto disponibile ad accogliere queste istanze. Infine è stata espressa la sinergia fra Cadf e InRete nel ridurre al massimo i disagi a tutti, operando negli stessi tempi e con le stesse aperture sulle varie strade.

cla. casta.