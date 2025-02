"Codigoro, welfare e investimenti. Recuperiamo l’ex zuccherificio"

Nel consiglio comunale di martedì sera a Codigoro è stato approvato il Dup che vuole tracciare il futuro dei prossimi tre anni dipinto a tinte rosa dall’assessore al bilancio Graziella Ferretti e rafforzato dall’intervento finale del sindaco Alice Zanardi. Per l’opposizione il consigliere Elisa Piffanelli ha sottolineato la mancanza di investimenti adeguati per la mobilità locale, che colleghi Codigoro, Pomposa e Mezzogoro, proposta accolta anche dall’assessore Stefano Adami. Il primo cittadino ha voluto invece sottolineare come nonostante i tagli del governo, non si siano aumentate le tasse locali e disegnato per i prossimi anni investimenti e un’attenzione particolare a turismo, scuola e welfare. Fra questi, dopo la riqualificazione dell’ex zuccherificio Eridania, la creazione di un centro di ricerca sull’acqua, sulle nuove professioni, sull’innovazione, un polo per la formazione tecnica avanzata e l’insediamento di un’agenzia territoriale di sviluppo. Per la stazione ferroviaria "diventata un hub della mobilità intermodale e grazie all’elettrificazione della linea Ferrara-Codigoro si proverà a rendere i collegamenti più veloci. Verrà potenziato il trasporto delle biciclette e creata una velostazione presso la stazione – ha detto il sindaco – con servizi di noleggio e sharing, ricarica e manutenzione delle due ruote, ricarica per e-bike e ciclofficina. Gli ex alloggi del personale ospiteranno 40 posti letto per giovani viaggiatori e gruppi scolastici che vorranno scoprire il Parco del Delta". La creazione della Comunità Elettrica per produrre energia per gli uffici pubblici e per artigiani e famiglie. "Una Zona Logistica Semplificata – ha proseguito – nella quale è consentita l’esenzione dell’Iva". Con l’investimento di 4,5 milioni di euro l’Abbazia di Pomposa sarà al centro di un importante progetto di valorizzazione "senza scordare che nel 2026 ricorrerà il millenario di Guido Musico".

cla. casta.