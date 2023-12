"Col mio panettone porto Cento in viaggio"

"E’ centese il miglior panettone 2023 di Roma. Il mio segreto? Si chiama Gina". E’ così che Fabio Cascio, titolare della Pasticceria Le Prestige di Cento, inizia il suo racconto dopo la bella vittoria ottenuta nel Lazio, portando in trionfo con sé, anche il nome della città. E’ il bello e doppio successo di Cascio, che non è nuovo alla conquista di premi e medaglie e che già guarda verso competizioni mondiali del 2024.

"Ho vinto il primo premio nella categoria Giovani per il miglior panettone e anche la medaglia d’oro per essere stato il più apprezzato dagli studenti dell’alberghiera – racconta Cascio – era la prima edizione del concorso ‘Miglior panettone di Roma’, al quale hanno partecipato in circa 120 da tutto il Lazio. Io ero l’unico che arrivava da fuori, invitato a partecipare dal maestro Fabio Albanesi (nella foto insieme a Cascio, ndr), che è pluricampione italiano ed europeo di panificazione artistica".

Sbaragliando dunque, tutta la concorrenza locale, grazie a un ingrediente davvero speciale. "Ho partecipato con il panettone classico, con uvetta, arancia candita e cedro – prosegue – ed è stata premiata la qualità delle materie prime, la passione che metto nella pasticceria e il mio piccolo segreto, al quale ho dato un nome particolare. E’ il mio lievito madre al quale ho dato affettuosamente il nome di Gina, come la mia mamma. Un lievito che ho da 7 anni e che curo costantemente, rinnovandolo, capendolo e bilanciandolo, e che mi sta davvero dando soddisfazioni".

Una è appunto questo doppio successo. "E’ stata una grande gioia vincere a Roma – dice – speravo in un successo perché dietro c’è tanto studio e prove, un lavoro di un anno per arrivare all’eccellenza. Con me va in trionfo la pasticceria ma anche il nome di Cento". E non è la prima volta perché a marzo aveva già conquistato due medaglie di bronzo nella pasticceria alla Fiera del Tirreno a Massa Carrara, con il terzo posto al campionato Italiano di cioccolata artistica e praline e nella competizione delle colombe pasquali indetti dalla Federazione Internazionale Pasticceria Gelateria Cioccolateria.

"E mi sto preparando per altri campionati – anticipa –, a fine gennaio sarò al Sigep di Rimini con Molini Pivetti per mostrare colombe, sfoglie, frolle e viennesseria realizzate con le loro farine. Poi a febbraio sarò alle Olimpiadi a Stoccarda per il cioccolato artistico con un’opera che studio da giugno, i primi di marzo torno al campionato italiano di cioccolato e pralinerie e poi il tricolore di colombe e tiramisù.

Dietro c’è la voglia di mettersi continuamente in gioco, prendendomi qualche soddisfazione per il tanto lavoro al Prestige e portare in giro il nome di Cento".

Laura Guerra