Colaiacovo (Pd): "Impianti telefonici, il Comune non fa niente"

Il consigliere comunale Pd Francesco Colaiacovo attacca la maggioranza sugli impianti dei gestori telefonici: "In consiglio comunale il vicesindaco Lodi, rispondendo ad una interpellanza ha comunicato che il Piano Comunale per la localizzazione degli impianti fissi di telefonia mobile sarà inserito nei documenti conoscitivi del Pug, nel frattempo fioccano le sentenze del Tar che condannano il Comune ad ottemperare alle richieste delle compagnie telefoniche, con pagamento delle spese processuali, come le ultime tre pronte ad approdare in Consiglio Comunale, per un totale di 16.302,00 euro. Il tutto ha origine dal provvedimento con cui la Giunta Fabbri l’ 8 settembre 2020, ha sospeso il regolamento degli Impianti di telefonia in vigore dal 2013. Fu lo stesso sindaco ad annunciare che in attesa del nuovo piano, il Comune non avrebbe più concesso siti di sua proprietà per l’insediamento di impianti..La mancanza di governo da parte del Comune ha comportato da una parte che i gestori iniziassero a contrattare direttamente con i privati con gravi ricadute urbanistiche",