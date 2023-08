Coldiretti, cambiano gli orari degli uffici

L’associazione di categoria degli agricoltori Coldiretti Ferrara informa che nel periodo dal 14 al 18 agosto compresi, gli uffici della sede provinciale e gli uffici di zona saranno chiusi al pubblico per ferie comuni del personale.

Saranno assicurati i servizi di urgenza (assunzioni e gestione del personale, denuncia infortuni e malattie) secondo modalità specifiche concordate con gli uffici di zona.

Coldiretti ricorda anche che sino al prossimo 8 settembre compreso l’orario di apertura al pubblico sarà dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 14.

Anche il Mercato Coperto Campagna Amica, che si svolge in via Montebello, per il periodo ferragostano rimarrà chiuso, con riapertura nel consueto orario dalle 8.30 alle 13.30 martedì 22 agosto. Sempre aperto l’Agrimercato di Grisù, ogni mercoledì mattina dalle 8 alle 13, in

via Ortigara 15.