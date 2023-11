Coldiretti e la giornata del ringraziamento: "Grazie a tutti gli agricoltori e al loro lavoro"

Una messa dedicata nella giornata del ringraziamento celebrata dal consigliere ecclesiastico di Coldiretti, don Luigi Corticelli, ha coronato la tre giorni di iniziative ed eventi in città. Un fine settimana caratterizzato da incontri, spettacoli, convegni, workshop che hanno messo al centro la nostra agricoltura, i nostri prodotti, il cibo ed il valori che sono propri di Coldiretti. La messa è stata anche l’occasione per ricordare l’ex direttore Silvano Mantovani, a pochi mesi dalla sua scomparsa. "Lieti delle parole di don Luigi – così il direttore Alessandro Visotti – che ha voluto citare le battaglie di Coldiretti per il cibo genuino e naturale oltre a ringraziare gli agricoltori per il loro prezioso lavoro". La celebrazione si è conclusa con la rituale benedizione dei trattori e un agriaperitivo offerto con i prodotti di Campagna Amica e un omaggio a tutti i produttori presenti.