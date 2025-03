Coldiretti, la protesta in piazza: "Nutrie e prezzi dell’ortofrutta, gli agricoltori chiedono aiuto"

Sono arrivati in centinaia da tutta la provincia gli agricoltori che chiedono di passare dalle parole ai fatti e dare concretezza alle proposte emerse nei mesi scorsi per attuare il piano di controllo regionale delle nutrie.

Il corteo – presenti rappresentanti di quasi tutti i Comuni – ha preso il via da Piazza della Cattedrale, per dirigersi verso la sede della Prefettura, dove una delegazione, con in testa il presidente Federico Fugaroli e il direttore Alessandro Visotti, è stata ricevuta dal prefetto Massimo Marchesiello, dal presidente della Provincia, Daniele Garuti, dalla comandante della Polizia Provinciale Roberta Artioli e dal vice presidente della Camera di Commercio, Paolo Govoni. "Non è stata una manifestazione contro qualcuno – così Visotti –, ma anzi si è trattato di un momento di supporto e sostegno nei confronti delle istituzioni cui spetta attuare il controllo di questo animale invasivo, dando risposta ad un problema annoso. Siamo con le istituzioni, siamo a dare coraggio nel fare le scelte più opportune ed efficaci, vogliamo testimoniare il nostro spirito costruttivo e propositivo, ma anche ovviamente ricordare che si tratta di una emergenza che in ogni nostro incontro con i soci viene puntualmente richiamata. Abbiamo incontrato anche il vicepresidente della Camera di Commercio al quale abbiamo sottoposto la richiesta relativa alla istituzione di una commissione deputata al confronto per la rilevazione del prezzo dell’ortofrutta fresca, in modo similare a quanto hanno altre Camere a noi vicine". Per il presidente Fugaroli, "è significativa la presenza di così tanti associati, oltre 500", che hanno colorato di giallo il centro della città e manifestato in modo composto ma determinato. "Abbiamo rappresentato – spiega ancora – la necessità di dare risposte concrete e quindi ben venga la disponibilità della Camera di Commercio a riprendere le fila per la costituzione di una commissione che auspichiamo possa diventare realtà al più presto". Poi il grazie al prefetto per la disponibilità nel "ridurre in modo significativo le nutrie nella nostra provincia, che sappiamo essere un territorio vasto e molto adatto alla loro proliferazione". Motivi in più "per attuare quanto già le leggi e le norme consentono". Nel documento presentato da Coldiretti, conclude Fugaroli, "abbiamo posto sia temi di immediata possibile attuazione, che di prospettiva ben sapendo che sono necessari approfondimenti giuridici, ma intanto ci metteremo a disposizione per individuare siti in cui far operare polizia provinciale e coadiutori in modo prioritario e condividere informazioni per la maggior efficacia degli interventi di applicazione del piano regionale di controllo, compresa la segnalazione di atti di vandalismo e distruzione delle gabbie di cattura o intimidazione degli operatori di questo pubblico servizio".