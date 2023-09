Coldiretti piange Mantovani "Direttore per quattordici anni"

E’ con grande cordoglio che Coldiretti Ferrara ieri ha voluto ricordare la tragica scomparsa del suo ex direttore Silvano Mantovani (nella foto).

"È difficile trovare le parole in queste situazioni, la notizia dell’incidente stradale di martedì scorso, a pochi km da casa, che ha tragicamente posto fine al percorso terreno di Silvano Mantovani lascia sgomenti i soci, i dirigenti ed il personale di Coldiretti Ferrara che per 14 anni lo ha avuto al timone come direttore – scrive l’associazione –.

I ricordi si accavallano, ciascuno trova motivo di tornare con la memoria ad episodi personali o ad eventi vissuti pubblicamente, come attività dell’organizzazione negli anni tra il 1993 ed il 2006, anni in cui prestò la propria attività alla direzione provinciale dell’organizzazione agricola, provenendo dall’esperienza in Coldiretti Pistoia. Anni che segnarono tappe importanti, con una rinnovata classe dirigente, con la presidenza di Mauro Tonello e percorsi organizzativi e tematiche che vedevano Coldiretti Ferrara affermarsi sempre più come protagonista nel nostro territorio ed in ambito regionale e nazionale ed anche nel percorso di forza sociale, con la presenza nelle piazze, con la nuova declinazione delle Giornate del Ringraziamento che diventarono un evento della città portando in piazza i prodotti, le macchine, le aziende e le tradizioni agricole".

Sotto la sua direzione si celebrarono i 50 anni di attività di Coldiretti Ferrara; i mercati contadini presero il via a Ferrara con il suo interessamento, segnando la stagione di inizio di Campagna Amica con il Patto con il Consumatore. Coldiretti Ferrara si associa alla famiglia esprimendo sentite condoglianze, cordoglio e vicinanza in questo momento doloroso.