Coldiretti, Tassinari non si ricandida Approvato il bilancio

Con la relazione del presidente provinciale Floriano Tassinari, ha preso il via l’assemblea dei delegati di Coldiretti Ferrara, ovvero i presidenti e i vice presidenti delle sezioni territoriali della principale organizzazione agricola e i rappresentanti dei movimenti (Donne, Giovani e Senior). Tassinari ha ripercorso i principali eventi che hanno caratterizzato i mesi scorsi. Il presidente ha ribadito l’impegno e lo sforzo dell’organizzazione per tutelare e rafforzare la capacità produttiva della nostra agricoltura, agendo su tutti i fronti possibili senza snaturare le peculiarità del modello Made in Italy, che è invece ulteriormente da valorizzare e promuovere nei mercati mondiali per recuperare quella parte ingente di reddito che viene sottratto dai falsi prodotti italiani e dall’uso spregiudicato dell’italian sounding. L’assemblea ha approvato il rendiconto economico di gestione dell’anno 2022 ed il previsionale 2023, che si caratterizzano per un risultato positivo anche dopo le imposte, a conferma dell’attento lavoro e dell’equilibrio amministrativo continuamente monitorato e seguito per dare concretezza economica e sostenibilità alle attività svolte e al patrimonio dell’organizzazione. Approvato infine il regolamento elettorale che detterà le norme e le procedure per i diversi livelli elettivi. In chiusura, la comunicazione di Tassinari di non ricandidarsi per un nuovo mandato, ritenendo intensa e ricca di esperienze e contenuti la propria presidenza.