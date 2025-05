Coldiretti, ufficio chiuso per lavori

Ufficio di zona della Coldiretti di Portomaggiore sarà chiuso per il trasloco nella nuova sede di via Dante Alighieri, nelle vicinanze dell’attuale edificio di via Federico Bernagozzi 30, al piano terra del primo edificio del grande complesso immobiliare. In questi giorni saranno effettuati gli spostamenti di arredi e attrezzature, nonché fatti gli allacciamenti dei servizi telefonici e informatici; per cui saranno garantiti esclusivamente gli appuntamenti fissati precedentemente, che saranno resi nella vecchia sede di via Bernagozzi. Per urgenze è possibile contattare il segretario di zona, Alessandro Vacchi, al numero cellulare 328-1754529. "La nuova sede – afferma Vacchi – garantirà migliori servizi agli associati della zona ed ai cittadini: auspichiamo che le piccole complicazioni che accompagnano spesso i traslochi siano comprese e viste positivamente con il dotarsi di uffici più funzionali e moderni a vantaggio dell’attività quotidiana di Coldiretti Portomaggiore".