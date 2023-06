Colla: "Definire l’accordo di transizione"

"Dobbiamo definire subito un accordo di transizione industriale che abbia al centro ricerca e innovazione, modelli, indotto, riconversione industriale: noi siamo disponibili e condividiamo il posizionamento strategico che viene dato all’automotive, anche perchè se si perde quel settore si perdono ingegneria e ricerca, fondamentali anche per mantenere un indotto di qualità". Così l’assessore regionale Vincenzo Colla, al termine dell’incontro con il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso per i siti produttivi del Gruppo Stellantis (ex Fiat-ex Fca).