"Collaboriamo, stop polemiche sterili"

Continua il dibattito circa la convenzione attraverso la quale sono state conferite ad “Associazione Nazionale Libera Caccia” le attività di gestione idraulica nelle Valli di Comacchio. L’accordo riguarda il controllo delle chiaviche che servono a regolamentare i livelli di salinità ed il livello delle acque all’interno delle Valli stesse.

Precedentemente si erano espresse le associazioni Legambiente ed Italia Nostra, sottolineando la loro avversione circa la convenzione di cui sopra. Poi è stato il turno di Piccinini, capogruppo regionale M5S, successivamente si è difesa la stessa Associazione Nazionale Libera Caccia. Ora è il turno dell’Ente Parco, il quale si è visto accusato di cattiva gestione e poche trasparenza e pubblicità. L’ente ci ha tenuto a definire la propria posizione rispondendo alle critiche: "Il testo della convenzione è molto chiaro. Sorprende che le associazioni non ne abbiano compreso il significato. I dubbi sulla trasparenza dell’attività sono fugati dallo stesso fatto di aver ricevuto la nota in oggetto da Legambiente Comacchio, poiché la convenzione è stata immediatamente pubblicata sull’albo pretorio dell’Ente Parco".

Per chi invece ha mosso la critica di conflitto di interesse, circa le caratteristiche di ANLC e l’incarico affidatogli, è stato risposto in questo modo dall’Ente: "Non trovano giustificazione le perplessità sollevate relativamente al favorire o sfavorire comparti vallivi a fini venatori o al fatto che le manovre possano essere in contrasto. Quanto accaduto in occasione degli eventi atmosferici del mese di maggio ci ha indotto a ricercare collaborazione per disporre di un numero maggiore di persone per effettuare manovre idrauliche urgenti e non ordinarie, da affiancare al personale proprio, non certo per sostituirlo".

Assurda secondo l’Ente la polemica messa in piedi: "Questo Ente ha una convenzione per la vigilanza con le Guardie Ecologiche di Legambiente. Che differenza c’è tra quella convenzione sulla vigilanza e questa sull’effettuazione di manovre idrauliche? Però, su quella convenzione non hanno mai avuto nulla da obiettare!", L’Ente perciò si è detto aperto a confronti, sottolineando che se le suddette associazioni volessero aiutare a loro volta sarebbero ben accette.

Jasmine Belabess