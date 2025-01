Collegamento pedonale a Penzale

L’intervento di realizzazione di un collegamento pedonale tra via Giovannina e il plesso scolastico del Penzale consentirà di unire la pista ciclabile di via Giovannina con il quartiere di Penzale, attualmente privo di una connessione sicura. L’opera, fortemente richiesta dagli abitanti della zona e segnalata più volte dalla Consulta civica di Cento e Penzale nell’arco di almeno tre amministrazioni, sta finalmente per diventare realtà. “Ascoltare i cittadini, progettare e poi realizzare individuando le risorse o le giuste modalità di finanziamento è il principio di questa amministrazione nella gestione dei lavori pubblici. Questo intervento, atteso da anni, è e significativo perché collega due infrastrutture già esistenti, offrendo ai cittadini una valida alternativa per spostarsi in sicurezza a piedi o in bicicletta", spiega l’assessore ai Lavori Pubblici, Rossano Bozzoli.